Brutálny pád mladej skejtbordistky: Vyletela z rampy a utrpela zlomeninu lebky!

Brutálny pád! Britská olympionička a skejbordistka Sky Brownová (11) mala na rampe vážny pád. Rodáčka z Japonska, ktorá ale žije v Kalifornii utrpela zlomeninu lebky a ľavej ruky.

Brownová, ktorá mala byť v lete na OH v Tokiu najmladšou športovkyňou Británie, zverejnila video z nehody a svoj odkaz fanúšikom z nemocnice. Pri tréningu vyletela do strany z hornej časti rampy a podľa svojho otca dopadla na hlavu a ruku.

"Keď ju previezli do nemocnice, všetci mali strach o jej život. Bol to jej najdrsnejší pád a má šťastie, že je nažive. Je ale pozitívna a silná," povedal BBC Stewart Brown. Podľa informácii britských médií, by mala byť mladá skejtbordistka v poriadku.

Mladá skateboardistka a surferka uistila fanúšikov, že sa jej darí dobre a že po návrate bude trénovať ešte viac. "Nerobte si starosti, som OK. Stále budem posúvať dievčenské hranice na skateu aj na surfe. V roku 2021 si pôjdem pre zlato a nič ma nezastaví," povedala bronzová medailistka z vlaňajších majstrovstiev sveta v disciplíne park.

Aj po odložení olympijských hier v Tokiu na budúci rok by v prípade účasti prekonala v júli 2008 narodená Brownová o niekoľko dní britský rekord plavkyne Margery Hintonovej, ktorá súťažila v Amsterdame 1928 vo veku 13 rokov a 43 dní.