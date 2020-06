Pozor na pneumatiky z druhej ruky: Ľudia stále nepoznajú najčastejší trik špekulantov

Pozor na lacné jazdené pneumatiky, predajcovia zneužívajú neznalosť zákazníkov.

Väčšina slovenských motoristov vie, kedy je už správny čas na prezutie zimných pneumatík na letné, napriek tomu si to ponechávajú na poslednú chvíľu. Patria medzi nich aj tí, ktorí si z akýchkoľvek dôvodov, finančných či časových, nemohli dovoliť prezúvanie včas.

Najviac „starostí“ s prezúvaním pneumatík majú už tradične všetci tí, ktorí kupujú nové pneumatiky, pretože tie minuloročné už stratili svoje pôvodné vlastnosti v dôsledku opotrebovania, mechanického poškodenia či veku. Platí, že pneumatiky staršie ako päť rokov sú už súce na odovzdanie do pneuservisu a na výmenu za nové.

Každý, kto chce na nákupe pneumatík ušetriť, otvorí internetový bazár a hľadá ponuky od súkromných predajcov. Slovenský trh ponúka ohromné množstvo jazdených pneumatík s minimálnymi známkami používania, ktoré priam lákajú k nákupu. Mnohí si nepochybne povedia, že ani nemajú dôvod nakupovať drahé nové pneumatiky, keď z druhej ruky môžu mať používané s veľmi dobrým dezénom. Lenže dezén nie je všetko!

Pri nákupe jazdených pneumatík z internetu by ste si mali dávať veľký pozor nielen pred notoricky známymi podvodníkmi, ktorí od vás vylákajú zálohu a potom sa už nikdy neozvú a tovar nedoručia, ale aj pred predajcami, ktorí využívajú neskúsenosť a neznalosť kupujúcich.

Najčastejším problémom kúpy pneumatík z druhej ruky nie je ich mechanické poškodenie či opotrebovanie, ale vek. A ten je jedným zo základných faktorov ovplyvňujúcich účinnosť pri brzdení a priľnavosti k vozovke.

Vek pneumatiky nemá byť starší ako 5 rokov

Platí pravidlo, že čím je pneumatika staršia, tým má horšie vlastnosti a väčšie riziko poškodenia. Pneumatiky by nemali byť staršie ako štyri či päť rokov bez ohľadu na to, aký hlboký majú dezén. Ak sú vaše pneumatiky jazdené už viac ako päť sezón, nemali by byť pre vás zaujímavé ani ako nákup z druhej ruky.

Ako zistiť vek pneumatiky? Na každej pneumatike je popri jej značke a rozmere vyznačené aj štvormiestne číslo, zvyčajne zvýraznené v ováli. Prvé dvojčíslie hovorí o poradovom čísle týždňa v roku a druhé o roku, v ktorom bola pneumatika vyrobená. Číslo 2108 znamená, že pneumatika bola vyrobená v 21. týždni v roku 2008. Takúto pneumatiku by ste rozhodne nemali kupovať.

V praxi sa často stáva, že kúpite úplne nové pneumatiky a po ich doručení zistíte, že hoci neboli použité, majú už rok alebo viac. V takomto prípade to nemusí byť hneď problém, ak boli správne ukladnené. Spoločnosti, ktoré predávajú pneumatiky vo veľkom, by ale mali mať dostatočný obrat na to, aby sa starších pneumatík zbavili ešte v rámci sezóny, najneskôr v tej nasledujúcej.

Dezén a povrchové poškodenia

Dezén pneumatiky nemožno podceňovať a platí, že ak je pneumatika relatívne nová, s vydraným dezénom bude ešte nebezpečnejšia ako šesťročná s hlbokým dezénom. Zákon hovorí jednoznačne:

Vyhláška č. 134/2018 Z. z., § 14 Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze

(10) Pneumatiky nemôžu mať na svojom vonkajšom obvode, najmä v oblasti behúňa, bočnice a pätky, trhliny ani poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú. Hĺbka hlavných drážok nemôže byť menšia ako

a) 1 mm na vozidlách kategórie L1e,

b) 1,6 mm na vozidlách ostatných kategórií a 3 mm, ak osobitný predpis pre vozidlá kategórie M a N ustanovuje povinnosť použiť v cestnej premávke vozidlo vybavené zimnými pneumatikami.





Zjednodušene napísané musíte mať na letných pneumatík aspoň 1,6 mm dezén a na zimných aspoň 3 mm dezén.

To sú však hraničné čísla: v praxi uvažujme o bezpečnej hodnote aspoň 3 mm pri letných a 4 mm pri zimných. Aj to sú údaje, ktoré hraničia s bezpečnosťou. Plytší dezén dramaticky zvyšuje riziko nehody a až zdvojnásobuje dĺžku brzdnej dráhy.

Okrem hĺbky dezénu by ste mali vo vlastnom záujme skontrolovať aj prípadné povrchové poškodenia pneumatík. Ak sú na nich trhliny, prípadné iné poškodenia, ktoré by mohli pri záťaži praskať, radšej celú pneumatiku vymeňte, respektíve ju vôbec nekupujte.