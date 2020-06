Ohrozených koronavírusom sa podľa prieskumu cíti už len 20 % Slovákov: Jeden údaj však zabolí

Pocit ohrozenia epidémiou nového koronavírusu opäť klesol. Rovnako sa znižujú aj obavy o pracovnú pozíciu.

Naopak, stúpa počet ľudí, ktorí podporujú čo najskorší návrat do normálu. Vyplýva to z májovej vlny prieskumu "Ako sa máte, Slovensko?". Ohrozenými sa cíti asi 19,6 percenta opýtaných. Výsledok odráža obdobie minimálnych denných prírastkov a postupné uvoľňovanie opatrení. "Koronavírus ako ohrozenie vnímali primárne respondenti, ktorí pociťovali neistotu z vlastnej ekonomickej situácie alebo ekonomickej situácie svojej rodiny," opisujú autori.

Kým v marci sa 34,7 percenta pracujúcich respondentov veľmi obávalo o stratu práce, v máji už len 16,5 percenta. Na druhej strane, až 15,7 percenta z respondentov, ktorí uviedli, že na začiatku karanténnych opatrení pracovali, odpovedali v májovom prieskume, že sú nezamestnaní alebo vo výpovednej lehote. Tento podiel je ešte o niečo vyšší než v aprílovej vlne prieskumu (12,9 percenta).

Aj na konci mája väčšina respondentov uvádzala, že naďalej dodržiavajú epidemiologické opatrenia a obmedzili sociálny kontakt. Kontakty obmedzili a rúško naďalej nosia častejšie ženy. Úplné obmedzenie kontaktov uvádza 36 percent žien a 27,4 percenta mužov. Obmedzenie kontaktov a nosenie rúška častejšie deklarujú tiež starší respondenti a tí, ktorí sa cítia epidémiou ohrození. Naopak, kontakty obmedzili menej a rúško nosia zriedkavejšie tí, ktorí nie sú spokojní s postupom vlády pri epidémii koronavírusu.

Podľa prieskumu rastie počet ľudí, ktorí podporujú čo najskorší návrat života do normálu. Kým v aprílovej vlne prieskumu s výrokom "Som za to, aby sa život na Slovensku vrátil čo najskôr do normálu, aj ak by to malo znamenať, že viac ľudí ochorie na koronavírus," úplne súhlasilo len 11,7 percenta respondentov, o mesiac neskôr to už bola takmer štvrtina respondentov. Zástancami rýchleho návratu do normálu boli častejšie muži, naopak, proti rýchlemu uvoľňovaniu boli najviac respondenti spokojní s počínaním vlády pri zvládaní koronakrízy.

S poklesom celkových obáv z koronavírusu klesla spokojnosť s tým, ako vláda postupuje pri zvládaní pandémie. Oproti aprílu narástol podiel nespokojných takmer o desať percent. Prevládali však veľmi alebo skôr spokojní, bolo ich 45,2 percenta. Spokojnosť s doterajším počínaním vlády vyslovili v máji najčastejšie ľudia, ktorí majú vysokú dôveru k vedeckým inštitúciám na Slovensku. Výrazne kritickejšie sa naň pozerali zástancovia rýchlejšieho návratu k normálu a v máji už aj starší respondenti. Negatívny vzťah medzi preferovaním rýchleho návratu do normálu a schvaľovaním krokov vlády bol pritom v máji výrazne silnejší než v apríli.

Na prieskume sa od 25. do 28. mája zúčastnilo 1000 respondentov. Sériu zisťovaní iniciovala prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied.