Nepokoje v USA dohnali Trumpa k zásadnému vyhláseniu: Prezident sa vyhráža nasadením armády

Americký prezident Donald Trump sa vyhráža nasadením armády proti demonštrantom, ktorí vyšli do ulíc na protest proti úmrtiu Afroameričana zadržaného políciou.

Ak podľa neho mestá a štáty nedokážu prevziať kontrolu a "chrániť svojich obyvateľov", nasadí armádu a "rýchlo ten problém vyrieši za nich".

Spojené štáty už týždeň zmietajú násilné protesty, ktoré vypukli po tom, ako sa na verejnosť dostalo video Georgea Floyda, ktorému policajt počas zatýkania kolenom kľakol na krk. Vyše 40 miest v súvislosti s protestami zaviedlo nočné zákazy vychádzania.

Rozhorčenie pritom vyvolalo aj rozohnanie pokojných protestujúcich spred Bieleho domu slzným plynom, zábleskovými granátmi a gumovými projektilmi len preto, aby sa mohol ísť prezident odfotiť k neďalekému kostolu, ktorý v nedeľu čiastočne poškodil požiar. Biskupka episkopálnej cirkvi Mariann Edgar Budde, ktorá je zodpovedná za kostol, sa od prezidentovho konania a "štvavého jazyka" dištancovala a vo vysielaní CNN povedala, že prezident zneužil posvätné symboly a kostol použil bez povolenia ako pozadie pre vyslanie protichodného posolstva, aké reprezentuje cirkev. "Som rozhorčená a jednoducho nemôžem uveriť tomu, čo vidím," skonštatovala šokovane s tým, že vôbec netušila, že sa niečo také pred ich kostolom chystá.

Bývalého minneapoliského policajta Dereka Chauvina v piatok zatkli a v súvislosti so smrťou 46-ročného Floyda obvinili z vraždy tretieho stupňa a zabitia druhého stupňa. Štyridsaťštyriročný beloch by sa mal čoskoro postaviť pred súd. Polícia okrem neho zo svojich radov v súvislosti s prípadom prepustila aj ďalších troch príslušníkov. Protestujúci pritom žiadajú obvinenia pre všetkých štyroch zúčastnených policajtov a prísnejšie obvinenie Chauvina.

Chauvin spútaného Floyda pridŕžal na zemi tak, že mu kolenom kľačal na krku, čo údajne trvalo takmer deväť minút, a nepovolil ani, keď muž opakovane prosil, že nemôže dýchať. Koleno uvoľnil až zhruba dve minúty po tom, čo sa ďalším policajtom nepodarilo nahmatať pulz zadržaného, keď prestal reagovať. Floyda následne previezli do nemocnice a zhruba o hodinu ho vyhlásili za mŕtveho. Neskôr sa pritom na verejnosť dostalo aj ďalšie video, ktoré ukazuje, že na Floydovi pri jeho zatýkaní kľačali aj ďalší policajti.

V pondelok zverejnili výsledky pitvy od nezávislého experta, ktorého si najala Floydova rodina. Tie sa podľa CNN zhodujú s miestnou kanceláriou súdneho lekára v tom, že muža zabili pri zatýkaní, no nezhodujú sa v tom, čo jeho smrť spôsobilo. Podľa súdneho lekára to bola zástava srdca, ktorú skomplikovalo jeho znehybnenie a tlak na krk, zatiaľ čo podľa nezávislého experta to bolo "zadusenie spôsobené pretrvávajúcim tlakom" na krk a chrbát. Súdny lekár zadusenie neuvádza a tvrdí, že problémom bolo srdce, čo však nezávislý expert nepotvrdil.

Floydov prípad v Spojených štátoch znovu rozprúdil hnev na políciu v súvislosti s úmrtiami viacerých Afroameričanov. Od vzniku hnutia Black Lives Matter, ktoré nasledovalo po oslobodení člena susedskej hliadky Georgea Zimmermana po zastrelení Trayvona Martina v roku 2012, prišli rukou policajtov o život napríklad aj Michael Brown, Eric Garner a mnohí ďalší.

