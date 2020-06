Americký astronaut po príchode na Medzinárodnú vesmírnu stanicu: Hups, toto neodhadol

Príchod si poriadne zapamätá. A ak by aj zabudol, tak hrča na čele mu ho pripomenie.

Americký astronaut si pri vstupe na Medzinárodnú vesmírnu stanicu poriadne udrel hlavu. Bol to veľký okamih! V sobotu večer prvýkrát odštartovala súkromná vesmírna loď s posádkou. Dvaja astronauti NASA Bob Behnken (49) a Doug Hurley (53) sa po 19 hodinách letu spojili s ISS. Keďže išlo o testovací let, vyskúšali si manuálne ovládanie lode Crew Dragon.

Až v poslednej fáze približovania to opäť prevzal automat a ich modul sa spojil so stanicou. Keď sa otvorili dvere prechodovej komory, hostí privítali traja členovia posádky ISS – jeden Američan a dvaja Rusi. Doug Hurley si pri vchádzaní tresol hlavu o rám dverí a ešte chvíľu si bolestivé miesto držal. Nič to, kým sa o pár týždňov vrátia naspäť na Zem, hrča mu zmizne.