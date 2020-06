Žene diagnostikovali zriedkavú formu rakoviny: Život jej zachránil nenarodený syn

Nenarodené dieťa zachránilo život svojej matke po tom, čo doktori objavili zriedkavú formu rakoviny v jej slinných žľazách.

Jade Palmer (27) z mesta Cardiff čakala svoje druhé dieťa, keď zrazu začala trpieť bolestivými migrénami. O probléme hovorila aj s lekármi počas pravidelných prehliadok, no tí nevedeli nájsť ich príčinu. O prípade informuje DailyMail.

Nakoniec súhlasila s umelým vyvolaním pôrodu v 38. týždni tehotenstva. Magnetická rezonancia odhalila nádor na jej slinných žľazách, ktorý lekári pôvodne považovali za neškodný. V skutočnosti ale šlo o zriedkavú formu rakoviny na slinných žľazách a Jade tvrdí, že pokiaľ by nebola tehotná, tak tento príbeh mohol skončiť úplne inak.

"Ak by sme sa nerozhodli mať v tomto období našich životov dieťa, tak by rakovina mohla byť odhalená príliš neskoro a to by už bol iný príbeh. Podľa mňa mi tehotenstvo zachránilo život," hovorí Jade.

Táto vzácna forma rakoviny vytvára zhubné bunky v tkanivách slinných žliaz, ktoré sa nachádzajú pod a za čeľusťou. V Británii ju diagnostikujú iba 720 ľuďom ročne. Jade podstúpila šesťhodinovú operáciu, počas ktorej jej odstránili nádor. Po zákroku jej ostala 22-centimetrová jazva od ucha po krk. "Bolo to to najhoršie, čo som kedy zažila. Každý deň hrdo nosím jazvu a chcem tým pripomenúť, že rakovinu môže dostať ktokoľvek a kedykoľvek," hovorí.

V súčasnosti študuje už druhý rok psychológiu. Migrénami začala trpieť v 21. týždni tehotenstva. Najprv jej zatajili jej diagnózu. "Nevedela som, že niečo zachytili na MRI. Bola som v nemocnici asi týždeň, pretože vraj na mňa chceli dozrieť. Všetky testy mali dobré výsledky a dovolili mi ísť s liekmi domov."

Odvtedy sa o jej tehotenstvo zaujímala aj konzultantka, najmä kvôli migrénam. V 36. týždni sa dohodli, že o dva týždne umelo vyvolajú pôrod. "Potom mi doktorka povedala, že po pôrode dostanem list o tom, že magnetická rezonancia objavila nejaký neurologický nález. Bola som prekvapená, vôbec som nevedela, o čom hovorí."

Štyri dni po pôrode prišiel list, v ktorom sa písalo o nádore a tom, že musí podstúpiť biopsiu. "Povedali mi, že o päť až sedem týždňov mi prídu výsledky, ale presne o sedem dní mi zavolali, že musím prísť ďalší týždeň." Tušila, že niečo nie je v poriadku, a predvídala aj, že ide o rakovinu. "Keď mi to povedali, bola som ochromená - myslím, že som neukázala žiadnu emóciu. Bola som v šoku, nikdy som o rakovine slinných žliaz nepočula. Rozplakala som sa, až keď som sa pozrela na moju matku, ktorá sa zrútila."

V apríli podstúpila matka Theodora (3) a Salvadora prehliadku. Ukázalo sa, že rakovina sa nerozšírila a ani nevrátila. "Migrény nijako nesúviseli s rakovinou - bola to čistá náhoda, že som musela podstúpiť magnetickú rezonanciu. Myslím, že tehotenstvo a migrény mi zachránili život."