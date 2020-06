Ďalší kresťansky založený minister u Matoviča: Po Krajčím vzýva Ducha Svätého aj Heger

Duch svätý vstúpil už do dvoch ministrov.

Po šéfovi rezortu zdravotníctva Marekovi Krajčím (46) sa o svoje nadzmyslové zážitky podelil aj minister financií Eduard Heger (44). Objavilo sa totiž staršie video, na ktorom opisuje vplyv Ducha svätého na svoje rozhodovanie. Tretia božská osoba má, zdá sa, v Matovičovej vláde vynímočné postavenie. Zatiaľ čo v minulosti sa stali otázky trojjedinosti Boha kameňom sváru aj príčinou rozkolov medzi kresťanskými prúdmi, aktuálne viera v Ducha Svätého spája dvoch ministrov rozdielnych konfesií.

Baptista a minister zdravotníctva Marek Krajčí aj katolík a minister financií Eduard Heger vidia svoje pracovné poslanie ako vykonávanie Božej vôle na zemi prostredníctvom Ducha Svätého. Krajčího videá sa objavili ako prvé a šéf rezortu zdravotníctva na poslednom z nich varoval pred prenikom Satana do vrcholovej politiky. „Ja si myslím, že je to aj preto, že my ako Boží ľud sme všetky pozície prepustili ľuďom, ktorí nepoznajú Boha. Toto je niečo, čo Satan vyhľadáva, lebo Satan chce mať moc a on chce cez svojich ľudí tú moc ovládnuť. On je knieža tohto sveta,“ hovorí Krajčí vo videu.

Duch Svätý má moc

Sekunduje mu však už aj stranícky kolega z OĽaNO a financmajster vlády Eduard Heger. Ten sa objavil na staršom videu z roku 2017, ktoré zverejnilo kresťanské spoločenstvo Martindom. Vedie na ňom príhovor na tému vstupovania Ducha Svätého do ľudských bytostí. Svoj monológ začína s telefónom v ruke, z ktorého číta citáty z Biblie od ktorých sa odráža k vlastným úvahám.

„Duch Svätý má stále tú istú moc. A on nás chce učiť vstupovať do skutkov, aby sa jeho moc mohla preukazovať. Nemôžeme ho ani zmanipulovať, ani znásilniť, ani ho do ničoho donútiť. On nás chce viesť. On najlepšie vie, kedy čo máme urobiť,“ opisuje na videu svoje presvedčenie minister financií podľa ktorého nám Duch svätý môže vnukávať myšlienky a dokonca aj premieňať náš charakter. „My potrebujeme, aby sa dotýkal aj nášho srdca. A to, že Duch Boží do nás vstupuje ako do chrámu spôsobuje, že napĺňa nás celých a môže ovládať nielen našu myseľ, ale aj naše srdce, naše postoje, naše emócie a mať takto na nás vplyv,“ dodáva Heger.

Na pôvodnej stránke, na ktorú video odkazuje, už video nie je dostupné. „Nie je žiadne tajomstvo, že som pred 20-timi rokmi už ako dospelý človek uveril v Boha a odvtedy som popri práci pomáhal v Cirkvi rôznym spôsobom. Medzi moju službu v Cirkvi patrilo i občas povzbudiť veriacich nejakou prednáškou. Tak tomu bolo aj v prípade zverejneného videa, v ktorom sa zaoberám duchovnými otázkami, ktoré sú pre veriacich dôležité. Z vlastnej skúsenosti viem povedať, že viera v Boha prináša človeku väčšiu zodpovednosť za svoje skutky, keďže vie, že sa za ne zodpovedá aj voči Bohu,“ skonštatoval Heger.