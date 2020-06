Pojednávanie v kauze Kuciak († 27): Čo prezradil psychologický posudok o Kočnerovi?

Konečne sa to podarilo. Mesiace sa vyšetrovateľom a súdu nedarilo zaistiť psychologický posudok Mariána Kočnera (57).

Stalo sa tak až po výmene znalcov. Podľa odborníčky Eleny Fortis, ktorá ho navštívila vo väzení, je egocentrický a potláča svoju agresivitu. Zároveň však dodáva, že v prípade odsúdenia Kočnera je za mrežami možná jeho náprava. Kočner znalkyni vo väzení povedal, že si nič neobjednal. „Nič som neurobil, všetko, čo chcem uviesť, uvediem až na súde,“ povedal. Znalkyňa skúmala okrem rozhovorov so samotným Kočnerom aj správy z Threemy či nahrávky, ktoré sa našli u Kočnera.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Na súde sa tak prehrával aj záznam rozhovoru Kočnera s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom, kde mu mafiánsky podnikateľ vulgárne nadáva a hovorí, že ho zabijú, alebo záznam z rozhovoru s Jánom Kuciakom. Zaujímavý je výsledok samotného skúmania, že Kočner sa môže za mrežami napraviť. Znalkyňa hovorí, že resocializácia je priaznivá a možná. Tento záver môže senátu pomôcť k rozhodnutiu dať Kočnerovi trest 25 rokov v prípade jeho odsúdenia, a nie doživotie.

Fortis zisťovala, aká by mohla byť motivácia Kočnera objednať si vraždu Kuciaka. „... snaha obžalovaného o zachovanie svojho životného štýlu, majetkového, sociálneho, podnikateľského statusu a spoločenského vplyvu, ktoré poškodený J. Kuciak z pohľadu obžalovaného mohol ohrozovať svojou investigatívnou profesionálnou prácou,“ napísala.

Problémom podľa nej pre Kočnera mohlo byť, že Kuciak pre neho predstavoval prekážku, „čím sa pravdepodobne aktivovala agresia obžalovaného vo forme nepriamej agresie ako reakcia na frustráciu z neúspechu pri snahe o sebapresadenie a dosiahnutie vlastných záujmov.“ Kočner má však podľa nej jasné osobnostné črty. „Egocentrická osobnosť s narcistickými rysmi, má zvýšenú potrebu získať ocenenie, obdiv, stať sa stredobodom pozornosti,“ dodala Fortis.

Advokát Daniel Lipšic zisťoval, či si človek, u ktorého nebola zistená násilná agresivita, môže objednať vraždu. „Aj melancholik môže, ak sa dostane do nejakej situácie,“ skonštatovala. Zároveň znalkyňa dodáva, že Kočner agresivitu ovláda a potláča, až kým ho niekto neprovokuje.

Vypovedal aj IT expert Dušan Mikulaj, ktorý pôsobí v polícii. Analyzoval dáta od mobilných operátorov a skúmal, či sa Kočner a Zsuzsová stretli deň po vražde v Bratislave, kde si mali údajne odovzdať odmenu za popravu. „Okolo obeda sa mobilné zariadenia približovali k sebe, akoby k jednému cieľu,“ uviedol Mikulaj s tým, že jedno prišlo takmer od maďarských hraníc, pravdepodobne z Komárna. Odborník uviedol aj to, že dve SIM karty sa viackrát pred vraždou aktivovali v Kolárove a vo Veľkej Mači. Malo by ísť o telefóny strelca Miroslava Marčeka a šoféra Tomáša Szabóa. Kočner sa odborníka snažil spochybniť svojimi otázkami. Zsuzsová takisto odmietala, že by sa s ním stretla.

Elena Fortis, znalkyňa pre odbor psychológie Otvoriť galériu Elena Fortis Zdroj: tasr

- Urobila o Kočnerovi psychologický posudok, v ktorom zhodnotila jeho črty a povahové vlastnosti.

- „Sebaistý, ľahkovážny, trúfalý, egocentrická osobnosť s narcistickými rysmi, konfliktný typ, ľahko sa uráža, nedostatok empatie, sklon zapierať, zatajovať, pretvarovať sa, snaha o účelovú prezentáciu javiť sa v lepšom svetle, tendencie k direktívnemu správaniu, svet môže vynímať ako súbor objektov, ktoré je potrebné usporadúvať a manipulovať, ľudí vníma skôr ako prostriedky, nie ciele.“

- „Obdiv a poslušnosť ostatných mu pomáha zachovať si sebaúctu,“ opísala mafiánskeho podnikateľa.

- Aká by mohla byť Kočnerova motivácia zabiť Kuciaka? „Poškodený J. Kuciak mohol svojou prácou predstavovať frustrujúcu prekážku obžalovaného, čím sa pravdepodobne aktivovala agresia obžalovaného vo forme nepriamej agresie ako reakcia na frustráciu z neúspechu pri snahe o sebapresadenie a dosiahnutie vlastných záujmov,“ píše sa v posudku.

- Znalkyňa uviedla, že prognóza resocializácie je v Kočnerovom prípade priaznivá a možná. To znamená, že podľa nej sa môže napraviť.

Niekoľkokrát ho vo väzení trestali

Kočner vo väzení v Leopoldove bol niekoľkokrát trestaný. Sám Kočner hovorí, že vedenie väznice mu najskôr povolilo vziať si nové rúško od advokáta, ale potom bol disciplinárne trestaný za používanie nedovolenej veci. „Kto chce psa biť, palicu si nájde,“ povedal. Vo väzbe ho tiež trestali za to, že si vyrobil škrabku na mrkvu z plechovky. Za mrežami to strážnikom prekážalo vraj napriek tomu, že veďla toho mal aj nožnice, nôž či ihlu. Kočner chcel vo väzbe aj pracovať.

„Mal som vymaľovať, ale napokon povedali, že upracem. Práca v zásade nezmysluplná, ale povedal som si, že aspoň zabijem čas,“ povedal. Nakoniec však nič nerobil, lebo vraj zistil, že by ho pritom kontrolovali dvaja referenti a nechcel by zabiť štyri hodiny ich času. Strážnici napokon vraj uviedli, že odmietol prácu. Prejednávali ho aj pri tom, keď užíval inak lieky, ako mal predpísané.