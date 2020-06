Paulína Fialková o svojom pobyte v kúpeľoch: Okrem oddychu som si sem prišla posilniť imunitu

Dopriala si trojdňový oddych! Najlepšia slovenská biatlonistka Paulína Fialková (27) si na víkend odskočila do známych kúpeľov Spa Aphrodite v Rajeckých Tepliciach. Denníku Nový Čas prezradila, že okrem relaxu si išla posilniť aj imunitu!

Fialková rovnako ako ostatní slovenskí športovci musí pre pandémiu koronavírusu improvizovať vo svojom programe. Aktuálne sa už aj so svojou sestrou Ivonou od pondelka nachádza v Osrblí, kde absolvuje trojtýždňové sústredenie. Ešte predtým si však dopriala krátku dovolenku.



„Nedá sa teraz cestovať za relaxom do zahraničia? Vôbec nevadí! Na Slovensku máme úžasné miesta a je čas ich lepšie spoznať,“ napísala Paulína na sociálnu sieť a pridala aj sexi fotky priamo z kúpeľov v Rajeckých Tepliciach. „Bola som si tu na tri dni oddýchnuť a hlavne posilniť imunitu pred blížiacim sa sústredením v Osbrlí. V kúpeľoch bolo vynikajúco, veľmi som si to užila a určite sem ešte niekedy veľmi rada prídem,“ doplnila úspešná slovenská biatlonistka, ktorá sa svedomito pripravuje na novú sezónu, ktorej štart je však zatiaľ otvorený.