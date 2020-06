Martin Chudý o situácii v Poľsku aj o návrate na Slovensko: Bojím sa prísť domov, keďže premiér straší!

Po susednom Česku, Maďarsku a Ukrajine sa vrátil futbal na scénu aj v Poľsku. Takmer trojmesačná prestávka bez súťažného zápasu sa skončila i pre Martina Chudého (31).

Brankár Gornika Zabrze sa opäť postavil medzi tri žrde a vychytal tesné víťazstvo 1:0 na ihrisku poslednej Lodže. V tejto sezóne Ekstraklasy nechýbal ani minútku. Gornik je tri kolá pred koncom základnej časti jedenásty so štvorbodovou stratou na prvú osmičku. Čaká ho však šichta – doma siedmy Gdansk, vonku druhé Gliwice a na svojom štadióne líder ligy Legia Varšava.

„Nálada v tíme stúpla. Po prvom víťazstve u súpera v tomto ročníku, ale aj preto, že sa to konečne začalo. Nehrali sme žiadne prípravné duely, lebo v Poľsku boli zakázané. Navyše som týždeň netrénoval s tímom pre ľahké svalové zranenie. Napriek tomu som sa celkom rýchlo do toho dostal,“ priznal Chudý pre Nový Čas.



Na obmedzenia a hygienické opatrenia v čase pandémie si musí zvykať každý. Menia sa organizačné podmienky zápasov, veľa vecí bude fungovať inak ako predtým. Slovenský brankár má s tým po víkende prvú skúsenosť. „Do Lodže sme išli vydezinfikovaným autobusom, realizačný tím dodávkou. V hoteli sme bývali po jednom. Jedlo nám nosili do izieb. V kabíne bolo obsadené každé tretie sedadlo. Na rozcvičku vychádzali tímy oddelene. Do kabín sme sa po zápase vracali s rúškami na tvárach, rozhodcovia tiež. Všetko mi to pripadalo čudné.“

Po víťaznom góle hráči Gornika zabudli na zákaz spoločných osláv a objímali sa. „Porušili sme nariadenie už pred súbojom. Tradične sme vytvorili kruh a pochytali sa rukami. Boli sme dvakrát testovaní. Všetci s negatívnym výsledkom,“ tvrdí Chudý.

Hralo sa bez prítomnosti divákov. Slovenský majster so Spartakom Trnava už také zápasy zažil v Európskej lige. Podľa neho je však lepšie behať pred prázdnymi tribúnami, ako nehrať vôbec. Netuší, kedy sa dostane domov. „Pokiaľ bude na Slovensku stále karanténa, tak neprídem. Počkám, kým ju zrušia. Premiér straší pred ľuďmi zo zahraničia, lebo sú vraj nebezpeční a môžu dovliecť nákazu. Bojím sa, či ma susedia nezbijú, keď sa vrátim,“ dodala s úsmevom brankárska jednotka Gornika Zabrze.