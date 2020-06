Sociálka ani polícia nemali informácie, čo sa deje v rodine Lucky (†8 mes.): Prečo mŕtve bábätko nikomu nechýbalo?

Mohli úrady zabrániť smrti 8-mesačnej Lucky? To je otázka, ktorá rezonuje celým Slovenskom.

Telíčko dievčatka vykopali v piatok policajti na dvore rodinného domu v Nových Zámkoch. Známi rodiny podozrenie nahlásili na sociálnu kuratelu uplynulý pondelok, dievčatko podľa svojich slov nevideli od júla minulého roka.

Obvinený z jej zabitia je otec Marián (34), ktorý je vo väzbe. Zo zabitia Lucky obvinil vyšetrovateľ na základe pitvy otca dievčatka Mariána (34). Sudca v nedeľu rozhodol, že stíhaný bude väzobne.

Podozrivú situáciu nahlásili rodinní známi v pondelok minulý týždeň a sociálni pracovníci hneď začali konať, na ich podnet aj polícia. „V tomto prípade úrad nemal o rodine žiadne informácie až do pondelka 25. 5. 2020, keď dostal anonymný podnet týkajúci sa rodiny. Na základe tohto podnetu pracovníci orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately bezodkladne navštívili rodinu, ktorú dovtedy nemali v evidencii a o ktorej do podnetu nemali žiadne informácie,“ potvrdila Jana Lukáčová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Vyvracia aj to, že matka predošlé dve deti opustila, a tak mala byť v kontakte s ich pracovníkmi. „V roku 2017 boli dve deti z predchádzajúcich vzťahov po rodičovskej dohode zverené otcom. Ide o bežnú situáciu, že deti sú rozhodnutím súdu zverené do starostlivosti jedného z rodičov. Nie je to žiadny dôvod, aby úrad ‚sledoval‘ druhého rodiča,“ dodáva. Matka podľa jej slov poberala prídavky na tri deti a rodičovský príspevok na dieťa do troch rokov, nie však na dieťa, ktoré bolo hľadané.

Mohol zasiahnuť pediater?

Lucka mala od svojho zmiznutia absolvovať minimálne tri povinné prehliadky u pediatra. „Lekár je povinný bezodkladne oznámiť orgánu činnému v trestnom konaní a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podozrenia na týranie alebo zanedbávanie maloletej osoby, sexuálne zneužívanie alebo iné zneužívanie či násilie,“ informovala Zuzana Eliášová, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva s tým, že nie je možné, aby ju matka po prepustení z pôrodnice k žiadnemu neprihlásila.

„Nemocnica pri prepustení novorodenca po pôrode do domácej starostlivosti odosiela prepúšťaciu správu všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, ktorého matka uviedla ako budúceho zmluvného lekára pre svoje dieťa. Ak zákonný zástupca dieťaťa neuviedol budúceho zmluvného lekára, posiela správu lekárovi v zdravotnom obvode podľa trvalého alebo prechodného pobytu matky,“ dodáva.

Rodinní známi tvrdia, že dvakrát v minulosti kontaktovali políciu, čo sa týka toho, čo sa deje za múrmi domu. „Podľa doterajších zistení vo vzťahu k podozreniam z protiprávneho konania tejto rodiny voči dieťaťu polícia v Nových Zámkoch neprijala žiadne oznámenie. Napriek tomu sa danou vecou bude zaoberať oddelenie kontroly Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre,“ povedala nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková. Mestská polícia neeviduje podania ani šetrenia na rodinu.