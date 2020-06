Ste ticho, pretože formula je šport belochov! Hamilton sa poriadne obul do predstaviteľov F1

Lewis Hamilton (35) je viacnásobným majstrom sveta F1. Najnovšie sa pustil do predstaviteľov tohto športu.

Za všetkým je smrť afroameričana Georgea Floyda, ktorý zomrel po tom, ako mu jeden z amerických policajtov kľačal na krku viac ako 9 minút. To sa stalo Georgovi osudným.



Po tomto akte sa naprieč celým svetom, no najmä v USA rozpútali miernejšie, ale aj hrubé protesty proti americkej polícii a ich prístupu, respektíve neprístupu k afroameričanom.



Jedným z protestujúcich je aj Lewis Hamilton. Ten dal nespokojnosť s touto situáciou najavo prostredníctvom svojich sociálnych sietí. Okrem rasizmu však kritizuje aj svojich kolegov a nadriadených. Tým vyčíta, že sú ticho.



"Niektorí z vás sú obrovské hviezdy, no keď sa stane niečo také, ste ticho. Ani jedna zmienka od nikoho zo športu v ktorom pôsobím. Ale to je samozrejme šport pre "bielych"," napísal Hamilton.



"Som tu jediný afroameričan a stojím tu úplne sám!"



Neskôr sa Lewis vyjadril aj na adresu protestujúcich. Tých rozdelil na dva tábory. Tých, ktorí protestujú slušne, kde sa vidí aj samotní jazdec. Tým druhým sú rabovači a zlodeji či podpáľači, ktorí využívajú situáciu vo svoj prospech.



Neskôr sa Hamiltonovi rozhodli vyjadriť podporu jeho kolegovia Daniel Ricciardo z Renaultu, Nicholas Latifi z Wiliamsu a Lando Norris z McLarenu.