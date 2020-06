Modelka Silvia Kucherenko (37) sa rozhodla pre odvážny krok. Sexi blondínka chce byť totiž pilotka veľkých strojov. S pomocou Dicka Kvetňanského, ktorý má pilotovanie v malíčku, si dokonca vyskúšala riadiť tento veľký stroj. Zapáčilo sa jej to natoľko, že spolu s Pavlom Nerudom ide celkom vážne na kurz pilotovania. Ale to by nebola Silvia, keby to aj na prvej hodine nebolo pod jej vedením. Ako to celé dopadlo?