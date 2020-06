Brány otvorili všetky školy a škôlky v Košiciach: Obavy rodičov a plány na veľké testovanie

V Košiciach v pondelok otvorili všetkých 34 základných škôl a 54 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Ak to hygienické podmienky a záujem detí dovolí, uvažuje sa aj o možnosti čiastkového návratu výučby na Základných umeleckých školách. Informoval o tom hovorca mesta Košice Vladimír Fabian. Opätovný nástup detí do škôl sa podľa viceprimátorky mesta Lucie Gurbáľovej uskutočnil bez problémov. „Spolu s primátorom a naším oddelením školstva sme si prešli viaceré základné a materské školy, videli sme aj, ako v praxi prebieha ranný filter. Naše školy boli na svoje otvorenie veľmi dobre pripravené. Občas sa síce nárazovo tvorili pred vstupom do školy rady, ale tie netrvali dlho. Teší ma, že sme to zatiaľ všetko zvládli na jednotku a chcem poďakovať každému, kto sa o to pričinil,“ uviedla viceprimátorka.

V základných školách sa do vyučovacieho procesu mohli zapojiť všetci žiaci z 1. až 5. ročníka, ktorých rodičia o to prejavili záujem. Do materských škôl sa pre ich obmedzenú kapacitu maximálne 15 detí v triede nepomestili síce všetky deti. Podľa vedúcej oddelenia školstva Beáty Lopušniakovej nastúpilo dnes do košických škôl o niečo menej detí ako ich rodičia avizovali. „Niektorí rodičia akoby s obavami očakávajú, čo to všetko prinesie. Myslím si však, že ich obavy pominú a vyučovanie bude v rámci tých obmedzení, ktoré musíme všetci dodržiavať, pripomínať to, na čo sme boli doteraz zvyknutí,“ uviedla Lopušniaková.

Podľa primátora mesta Jaroslava Polačeka sa však na základe reálnej dochádzky detí ešte uvoľnia niektoré miesta v materských školách tak, aby mohli uspokojiť aj ďalších žiadateľov o umiestnenie. „Mesto Košice je najväčším zriaďovateľom škôl a školských zariadení na Slovensku. V tejto súvislosti nás veľmi teší, že máme veľmi dobré vzťahy aj s ministerstvom školstva. Už pred dvoma týždňami sme si urobili interný prieskum a zistili sme, že rodičia pošlú do škôl asi dve tretiny detí. Niektoré deti sme v materských školách museli, žiaľ, z kapacitných dôvodov odmietnuť.

Mesto podľa primátora Polačeka plánuje postupne otestovať všetkých zamestnancov škôl a školských zariadení na prítomnosť nového koronavírusu. Všetko bude závisieť od finančných možností mesta. Primátor sa chce v tejto veci obrátiť sa aj na hlavného hygienika SR Jána Mikasa.