Čo zvládne hlasový asistent v aute!

Po Apple Siri a Google Assistant sa do auta tlačí ďalší hlasový asistent Amazon Alexa.

Mercedes však kontruje vlastnou službou, ktorá je koncipovaná špeciálne na podmienky používania vo vozidle. Výhodou systému pod znakom trojcípej hviezdy je, že s ním, na rozdiel od ostatných, môžete komunikovať česky. Prepojenie s funkciami vozidla mu umožní kontrolovať stav paliva, pridať kúrenie či stlmiť osvetlenie. Aj keď stále je čo vylepšovať. Ktorý hlasový asistent počúva pokyny vodiča najlepšie?

Mercedes MBUX

Bez nutnosti osobitnej inštalácie hlasový asistent Mercedes štartuje aj bez stlačenia gombíka na povel „Hej, Mercedes“. Kvalita rozoznávania je dobrá, hoci nemohli byť vykonané všetky povely. Tu je ešte priestor na zlepšenie. Automobiloví výrobcovia majú principiálnu výhodu, že môžu hlasového asistenta prepojiť s funkciami vozidla, ktorý potom môže ovládať napríklad aj kúrenie alebo palubný počítač. To funguje sčasti výborne. Stačí povedať: „Hej, Mercedes, koľko paliva je v nádrži?“ a asistent uvedie dojazd v kilometroch. Mnohé funkcie hlasového ovládania sa dajú používať aj na miestach, kde nefunguje dátové pripojenie na internet.

+ Jednoduché ovládanie, dá sa používať aj offline.

- Rozsah funkcií by bolo vhodné rozšíriť.

Google Assistant

Smartfón pripojený cez Android Auto umožňuje využívať počas jazdy Google Assistant. Kto používa Google Maps, môže počas navádzania do cieľa využívať mnoho praktických hlasových služieb. No ovládať sa dajú iba aplikácie, ktoré sú kompatibilné s Android Auto. Aj dlhé a nezreteľne vyslovené povely systém rozumie skoro vždy správne.

+ Najlepšia kvalita rozlíšenia v teste, mnoho všeobecných funkcií.

- Nijaké automatické pripojenie, vyžaduje bluetooth a kábel USB.

Amazon Alexa

Napriek integrácii do elektroniky modelu SEAT Ateca sa dá ovládať iba málo funkcií vozidla, no o to viac služby, ktoré nesúvisia s jazdou autom. Alexa medzičasom podporuje vyše 50 000 tzv. Skills. Online služby, ktorými sa ovládajú inteligentné zariadenia rozličných výrobcov. Pri teste sa dali zadávať rozhlasové stanice a adresy navigácie, no otázky týkajúce sa zásoby paliva alebo zvláštnych cieľov pozdĺž trasy boli bezvýsledné. Ani klimatizácia sa hlasovými nedá regulovať. Na aktiváciu služby v SUV Ateca je potrebné si nahrať na smartfón aplikáciu SEAT Media Control. Smartfón sa musí pripojiť cez bluetooth a ešte aj ako hotspot WLAN, aby sa vytvorilo pripojenie na internet.

+ Mnoho všeobecných funkcií.

- Nepohodlná inštalácia, smartfón musí plniť funkciu modemu.

Apple Siri

Aby bolo možné používať Siri prostredníctvom rozhrania CarPlay, stačí kábel USB, pri niektorých modeloch BMW a Audi dokonca iba bluetooth a WLAN. Potom sa dajú vybrané aplikácie ako Whats­App, Spotify alebo navigačná aplikácia „Mapy“ ovládať hlasom. Zvláštne ciele pozdĺž trasy však Siri nenájde.

+ Bezproblémová inštalácia, atraktívne služby, dobré rozoznávanie.

- Nijaké prepojenie na elektroniku vozidla, nijaké funkcie offline.