Znalec o dni vraždy Kuciaka a jeho snúbenice: Kde sa pohybovali obžalovaní?

Analýza pohybov obžalovaných z vraždy novinára Jána Kuciaka na základe mobilných telefónov bola obsahom odborného vyjadrenia, ktoré dnes odznelo na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku.

Vyjadrenie vypracoval znalec z oblasti kriminalistickej informatiky Dušan Mikulaj. Podľa dokumentu zaznamenali telekomunikační operátori pohyb telefónov, ktoré podľa obžaloby využívali obžalovaný Tomáš Szabó a neprávoplatne odsúdený Miroslav Marček vo februári 2018 medzi Kollárovom a obcou Veľká Mača. Vo Veľkej Mači sa podľa záznamov telefóny nachádzali aj 21. februára, teda v deň vraždy Kuciaka a jeho partnerky. Znalec pri skúmaní pohybu telefónov vychádzal zo záznamov z takzvaných základňových staníc, na ktoré sa telefóny pripájajú, pričom zadokumentoval vzájomné hovory aj SMS správy.

Znalec tiež zistil pohyb telefónu využívaným Alenou Zsuzsovou smerom z Komárna do Bratislavy 22. februára. Podľa obžaloby sa tam po vražde Kuciaka stretla s Marianom Kočnerom. Alena Zsuzsová však trvá na tom, že v Bratislave bola vybavovať bilboard na prezentáciu svojej dcéry. Podľa právneho zástupcu poškodených Daniela Lipšica však údaje operátorov potvrdzujú výpoveď Miroslava Marčeka o cestách do Veľkej Mače. Poukázal aj na to, že dáta naznačujú stretnutie Aleny Zsuzsovej a Zoltána Andruskóa v Komárne večer 22. februára. Podľa obžaloby na tomto stretnutí Andruskó obdržal 50 000 eur pre vykonávateľov skutku.

Prokurátor ešte pred výsluchom znalca navrhoval, aby sa uskutočnil s vylúčením verejnosti, keďže sa v rámci neho môžu ozrejmovať postupy polície pri vyšetrovaní trestnej činnosti. Súd sa však s týmto návrhom nestotožnil. Pojednávanie v prípade vraždy investigatívneho novinára bude pokračovať 17. júna.

Obžalovanými v kauze vraždy Jána Kuciaka, Martiny Kušnírovej a v prípade ďalších skutkov sú podnikateľ Marian Kočner, jeho známa Alena Zsuzsová a bývalý policajt Tomáš Szabó. Na samostatné konanie bol v prípade vraždy novinára vyčlenený bývalý vojak Miroslav Marček, ktorý sa priznal, že zastrelil Kuciaka, jeho snúbenicu a v roku 2016 podnikateľa Petra Molnára. Tento obžalovaný bol 6. apríla 2020 neprávoplatne odsúdený na 23 rokov väzenia. Účasť na vražde priznal aj Zoltán Andruskó. Po dohode o vine a treste mu súd uložil trest 15 rokov väzenia. Andruskó od svojho zadržania na jeseň 2018 spolupracoval v kauze vraždy Kuciaka s vyšetrovateľmi.

Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta. Kuciak bol investigatívnym novinárom portálu Aktuality.sk a okrem iného sa zaoberal kauzami podnikateľa Mariana Kočnera.