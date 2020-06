Šéf kriminálky na finančnej správe Makó končí vo svojej funkcii: Spájali ho s bödörovcami, on to odmietal

Ľudovít Makó končí ako šéf Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS).

Ako informovala finančná správa, v stredu ho jej prezidentka Lenka Wittenbergerová odvolala z funkcie. Makó končí na poste riaditeľa KÚFS s účinnosťou od 2. júna. "Za jeho prácu a výsledky, ktoré KÚFS pod jeho vedením dosiahol, mu patrí poďakovanie," píše sa vo vyhlásení finančnej správy. Dôvod odvolania finančná správa nekonkretizovala.

Končiaci šéf kriminálneho úradu finančnej správy bol pritom často terčom kritiky predstaviteľov bývalej opozície a súčasnej vládnej koalície. Spájaný bol aj s bödörovcami, čo však sám vlani odmietol so slovami, že žiadne dôkazy, ktoré by to dokazovali, neexistujú a ani nebudú. K jeho odvolaniu už počas predchádzajúceho volebného obdobia vyzývali tak predstavitelia koaličnej strany Sloboda a Solidarita, ako aj hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti.

Ako pre TASR uviedla Skokanová, dočasne poverený riadením KÚFS bude dlhoročný interný príslušník finančnej správy.