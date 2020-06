Cesta hrôzy medzi Ružomberkom a Likavkou: Za pár mesiacov spadli z mosta tri autá!

Ružomberský primátor Igor Čombor a starosta obce Likavka Marián Javorka odoslali spoločný list na Slovenskú správu ciest (SSC), v ktorom žiadajú o okamžite prijatie opatrení na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na moste medzi Ružomberkom a Likavkou.

Agentúru SITA o tom informoval hovorca mesta Ružomberok Viktor Mydlo. V priebehu piatich mesiacov z mosta spadli tri motorové vozidlá, pričom nehoda z 25. mája si vyžiadala dva ľudské životy. Prvá zo série dopravných nehôd sa stala na sklonku minulého roka, keď na ceste I/59 vodič osobného auta stratil kontrolu nad svojím automobilom a s ďalšími tromi spolujazdcami sa zrútil z mosta. Nehoda nemala našťastie tragický koniec, podobne ako o niekoľko týždňov neskôr, keď sa na klzkej vozovke neudržala poľská dodávka.

Minulotýždňovú nehodu však neprežili dvaja ľudia, vodič bol po dopade auta na strechu mŕtvy na mieste, spolujazdkyňa podľahla vážnym zraneniam v nemocnici. "Vzhľadom na fakt, že všetky nehody majú podobný opis, ktorým je náhla strata kontroly nad vozidlom vo frekventovanej križovatke na mostnej stavbe, domnievame sa, že prešetrenie tejto komunikácie a okamžité prijatie preventívnych opatrení je nevyhnutné na ochránenie záujmov občanov okresu a záujmov SSC," píšu v liste adresovanom generálnej riaditeľke SSC Martine Tvrdoňovej zástupcovia samosprávy.

Upozorňujú na fakt, že most vedie ponad rieku Váh a železničný koridor RFC 9, pričom nebezpečné incidenty na ňom môžu ohroziť plynulosť nielen cestnej, ale aj železničnej dopravy. "Veríme, že nájdete pochopenie pre znepokojenie nás všetkých, ktorým most medzi Likavkou a Ružomberkom slúži a zareagujete na náš podnet prešetrením a okamžitým prijatím preventívnych opatrení, ktoré ochránia ľudské životy," dodávajú vo svojom liste ružomberský primátor so starostom Likavky.