Jadon Sancho týmto gestom odsúdil rasizmus: Teraz ho čaká tvrdý trest

Borrusia Dortmund šľape ako hodinky. Až na zaváhanie proti Bayernu na domácej pôde potvrdzujú úlohu favorita všade, kam prídu.

To potvrdili aj pri poslednom víťazstve proti poslednému celku z Paderbornu. Hosťujúci Dortmund im nedal žiadnu šancu, keď zvíťazil hladko 1:6.



Hetrikom sa zaskvel aj mladý útočník Jadon Sancho (20). To však nebol jediný moment, kedy bol hlavným aktérom na trávniku. Po jednom z gólov prišla oslava, akú nikto nečakal.



Jadon si vyzliekol dres. Pod ním bolo žlté tričko s nápisom "Justice for George Floyd" čo v preklade znamená "spravodlivosť pre Georgea Floyda."



Ten zahynul minulý týždeň pri zatýkaní, kedy mu policajný príslušník kľačal na krku dlhých 9 minút následkom čoho po prevoze do nemocnice zomrel.



To zjavne pobúrilo aj Jadona Sancha, ktorý týmto gestom odsúdil rasizmus, ktorý v USA pretrváva dodnes. Sancha však okrem žltej karty, ktorú mu za vyzlieknutie dresu udelil hlavný rozhodca čaká aj displinárne konanie.



Nemecká futbalová federácia totiž zakazuje akokoľvek politické či náboženské prejavy. Sancha tak môže čakať vysoká pokuta či prípadný dištanc na niekoľko zápasov.