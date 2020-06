Rodičia hovoria o zázraku: Päťmesačný chlapček s koronavírusom strávil 32 dní v kóme

V Brazílii prežilo bábätko 32 dní v kóme a pripojené na pľúcnu ventiláciu po tom, ako mu v Riu de Janeiro diagnostikovali COVID-19.

Chlapček menom Dom je už doma, kde 14. júna oslávi šesť mesiacov na svete. Jeho otec Wagner Andrade pre CNN uviedol, že bábätko v nemocnici strávilo celkovo 52 dní. "Mal nejaké problémy s dýchaním a lekári si mysleli, že to bola bakteriálna infekcia. Lieky však nezaberali a jeho stav sa zhoršoval. Potom sme sa s manželkou rozhodli zobrať ho do inej nemocnice, kde mu spravili testy. Bol to koronavírus," ozrejmil.

Zatiaľ nie je známe, ako sa Dom nakazil vírusom. Podľa otca sa tak mohlo stať počas návštevy príbuzného. "Moja manželka spozorovala počas dýchania zvláštny zvuk. Telefonovali sme niekoľkým lekárom a jedna doktorka povedala, aby sme jej poslali video. Keď si ho pozrela, odporučila nám, aby sme s ním okamžite išli do nemocnice," uviedol otec. Podľa rodičov je zázrak, že ich potomok prežil. "Túžili sme ho dostať domov viac ako 50 dní," vyjadril sa Andrade.

Brazília doteraz zaregistrovala najmenej 25 úmrtí bábätiek do 12 mesiacov s ochorením COVID-19. Je tiež najviac zasiahnutou krajinou v oblasti Latinskej Ameriky, ktorá sa minulý týždeň stala epicentrom pandémie koronavírusu so 465 166 infikovanými a 27 878 úmrtiami.