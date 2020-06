Milovníci cestovania sa nepotešia: Známa aerolinka to s obnovením všetkých letov nevidí ružovo

Spoločnosti Emirates môže trvať až štyri roky, kým obnoví lety na všetkých svojich linkách, ktoré musela zastaviť pre pandémiu nového koronavírusu.

Vyhlásil to v pondelok odchádzajúci prezident Tim Clark. Letecká spoločnosť so sídlom v Dubaji lietala pred pandémiou do 157 destinácií v 83 krajinách. V marci však musela pre obmedzenia v doprave uzemniť lietadlá a odvtedy prevádzkuje len niekoľko limitovaných služieb.

Clark v rozhovore s leteckým konzultantom Johnom Stricklandom, ktorý bol zverejnený na webe, predpovedal návrat k "určitej miere normálnosti" pravdepodobne v sezóne 2022/2023 alebo 2023/2024, keď by Emirates mohli prevádzkovať svoju sieť tak, ako pred koronakrízou.

Emirates varovali, že súčasné obdobie bude v 35-ročnej histórii spoločnosti najťažšie. V nedeľu (31. 5.) aerolínie oznámili, že v dôsledku pandémie prepustil niektorých zamestnancov.

Clark, ktorý sa má stať poradcom leteckej spoločnosti, tento mesiac po odstúpení z funkcie prezidenta, vyhlásil, že letecký priemysel by sa mohol začať zotavovať do leta budúceho roka, ak bude začiatkom roku 2021 k dispozícii široko dostupná vakcína.

Očakáva tiež, že dopyt po letoch sa pravdepodobne bude zvyšovať v roku 2023 a 2024, pokiaľ globálnu ekonomiku nezasiahnu ďalšie veľké traumy.

Clark zároveň upozornil, že fyzické dištancovanie v lietadlách nie je ekonomicky a environmentálne praktické, pretože by to znamenalo poloprázdne lietadlá.

Emirates budú zatiaľ požadovať od cestujúcich, aby na palube nosili rukavice a masky, dodal.