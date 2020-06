Neuveríte, kto sníva o letnej dovolenku v regióne Štiavnica

Keby mohli, išli by aspoň na 2 týždne na letnú dovolenku na Slovensko. Viete prečo? Lákajú ich malebné zelené kopce, 27 morí a 250 km príjemných cyklotrás. To všetko ponúkajú pozostatky obrovského prehistorického Stratovulkánu, ktorý sa rozprestiera v okolí Banskej Štiavnice.

Letná dovolenková sezóna v roku 2020 bude rozhodne iná, ako všetky predchádzajúce. Cestovanie do zahraničia bude, podľa všetkého, stále komplikované. Možno vám však ani nenapadlo, koľko ľudí zo zahraničia by radi prišli dovolenkovať k nám na Slovensko, no nemôžu. To je príležitosť naplno si cez leto vychutnať to, čo máme doma.

Keď sa povie letná dovolenka na Slovensku, mnohým napadnú tie najvychytenejšie a najpreplnenejšie destinácie ako Tatry či Liptov. Na rozdiel od týchto turistických regiónov Slovenska je Región Štiavnica ešte stále veľmi pokojné miesto. „Nenájdete tu žiadne veľké hotely, preplnené aquaparky či upchaté turistické chodníky. Ba práve naopak, Región Štiavnica je známy tým, že má rozľahlú sieť príjemných turistických chodníkov, nenáročných cyklotrás. Každý deň sa môžete kúpať v inom jazere a nájdete tu ubytovanie v odľahlých chatkách, na súkromí či v malých penziónoch a hotelíkoch. Je to ideálne miesto na letnú dovolenku pre tých, ktorí práve v tomto roku hľadajú viac súkromia a bezpečného odstupu od iných dovolenkárov.“ Hovorí Igor Kuhn, riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Štiavnica.

Región Štiavnica je svetový unikát a presvedčiť vás o tom chce aj krátke video, ktoré sa nedávno objavilo na internete. Jamajčan Jacob v ňom neuveriteľne zábavne popisuje ako by si počas 2 týždňov rád zaplával vo všetkých 27 štiavnických tajchoch. Inda, ktorý popri tom ako pasie kravy vysvetľuje, že tie najlepšie cyklotrasy sú v okolí Banskej Štiavnice, jednoducho musíte vidieť.

A na záver vás úplne dostane Abdelrahman z Egypta, ktorého už nudia pyramídy a najradšej by s celou rodinou išiel na letnú dovolenku objavovať pozostatky svetovo unikátneho štiavnického stratovulkánu.

Otvoriť galériu Zdroj: Triad

O čom ľudia zo zahraničia môžu len snívať, vy môžete už toto leto naplno zažiť. Okolie Banskej Štiavnice je so svojimi zelenými sopečnými kopcami a unikátnou sústavou 27 jazier ideálnym miestom na 2-týždňovú rodinnú dovolenku plnú rôznorodých zážitkov. Cez deň môžete byť v krásnej prírode a večer sa túlať po romantických uličkách Banskej Štiavnice. Vyskúšajte ísť toto leto na rodinnú dovolenku do Regiónu Štiavnica. Odporúčame si ale rezervovať ubytovanie čím skôr, pretože v tomto regióne sú obmedzené ubytovacie kapacity.