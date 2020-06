Chcem hybrid! Ale aký teda?

Hybrid, mild hybrid, plug-in hybrid alebo dokonca čisto elektrické auto? Každý z nich využíva elektromotor, avšak úplne odlišným spôsobom. Ako teda fungujú?

Hybridy predstavujú medzistupeň medzi autami so spaľovacím motorom a elektromobilmi. V súčasnosti si berú to najlepšie z oboch svetov. Nie sú také drahé ako elektromobily a vybitie batérie nijakým spôsobom neobmedzí vašu mobilitu. Zároveň sú ekologickejšie než porovnateľné autá so spaľovacím motorom, majú nižšiu spotrebu a vzťahujú sa na ne výhody podobné tým, aké platia pre elektromobily – napríklad v niektorých krajinách s nimi možno vojsť do bezemisných zón. Neplatí to však pre všetky hybridy rovnako.

Z pohľadu majiteľa je však najdôležitejšie, aké bude mať s autom povinnosti, čo sa týka nabíjania. Kedy dobiť? Ako dobiť? Kde dobiť?

Otvoriť galériu Zdroj: Toyota

Mild hybrid

To, čo majú všetky hybridy spoločné, je výpomoc elektromotora, ktorý asistuje spaľovaciemu motoru. Veľký rozdiel je však v miere tejto výpomoci. Najjednoduchšia schéma je tá, v ktorej elektromotor vypomáha spaľovaciemu motoru hlavne pri rozbiehaní a akcelerácii, vďaka čomu sa ten menej namáha a klesá spotreba paliva. Energiu získava takýto elektromotor rekuperáciou, čo trochu pripomína proces, ktorý si možno mnohí ešte pamätáme z bicyklových svetiel vybavených dynamom. Kinetická energia, vznikajúca najmä pri brzdení, je pre batériu úplne dostatočná. Autá využívajúce takýto systém sa najčastejšie označujú ako mild hybridy. Cenovo sú takmer na rovnakej úrovni ako ich súrodenci s čisto spaľovacím motorom, prínosom pre majiteľa je hlavne zníženie spotreby. Na tento typ hybridov sa však nevzťahujú žiadne úľavy ako na elektromobily, pretože nie sú vôbec schopné jazdy čisto na elektrinu. Elektrický motor v nich plní výlučne pomocnú úlohu.

Otvoriť galériu Zdroj: Toyota

Klasický hybrid

Potom tu máme klasické hybridy. Rozdiel oproti mild hybridom je v tom, že majú batériu s dostatočnou kapacitou na to, aby dokázali jazdiť aj na elektrinu. Aj ich batéria sa dobíja počas jazdy, alebo rekuperáciou pri brzdení. To znamená, že vodič nič nerieši, nedobíja, všetko riadi elektronika počas jazdy. Väčšia kapacita batérie značí, že elektrina prichádza k slovu počas jazdy oveľa častejšie než v mild hybridoch, takže dlhodobá spotreba je nízka. V súčasnosti, keď je infraštruktúra, a teda možnosť nabiť čisto elektrické vozidlo kdekoľvek, nedostatočná, externé nabíjanie veľmi zdĺhavé a obstarávacia cena vozidla podstatne vyššia, je práve „full hybrid“ najlepším riešením. Cena hybridných vozidiel je porovnateľná s klasickým benzínovým pohonom. Nič netreba externe dobíjať a napriek tomu jazdíte úsporne a ste ekologickí.

Otvoriť galériu Zdroj: Toyota

Plug-in hybrid

Treťou kategóriou sú plug-in hybridy. Ako nasvedčuje ich názov, majú dostatočne veľkú batériu na to, aby sa nabíjali „káblom“ z elektrickej rozvodnej siete. Čisto na elektrinu prejdú aj niekoľko desiatok kilometrov.

Plug-in hybrid je schopný prejsť čisto na elektrinu približne 50 až 60 kilometrov. Táto kapacita a dojazd neboli vybrané náhodne – drží sa ich väčšina výrobcov, pretože prieskumy ukazujú, že priemerný európsky vodič najazdí denne do práce a späť práve túto vzdialenosť. A najväčším benefitom plug-in hybridov má byť možnosť využívať pri bežnom jazdení čisto elektrinu, takže náklady na jazdenie vám, samozrejme v závislosti od tarify, klesnú orientačne niekam k hranici 2 eur na 100 km. Samozrejme, nie vždy sa vám podarí zmestiť sa do elektrického dojazdu – vtedy prichádza k slovu štandardný spaľovací motor. Prepnutie je plynulé a ďalej jazdíte so spotrebou adekvátnou objemu a výkonu spaľovacieho motora.

Otvoriť galériu Zdroj: Toyota

Dôležitá vec je dobíjanie. Plug-in hybrid môžete nabíjať priamo z domácej siete, z wallboxu (nástennej nabíjačky) alebo iných nabíjačiek pre elektromobily, avšak s jednou dôležitou výnimkou. Väčšinu plug-in hybridov nemožno dobíjať zo superýchlych nabíjačiek, ich elektrický systém na to nie je dimenzovaný. Aj v prípade výkonných nabíjačiek, napríklad v obchodných centrách a na parkoviskách, to bude trvať o niečo dlhšie. Plug-in hybrid sa totiž bude nabíjať takou maximálnou rýchlosťou, akú mu „povolí“ jeho palubná nabíjačka. To isté platí aj pri elektromobiloch. Pri plug-in hybridoch to bude aj v rýchlonabíjačkách trvať približne tak dlho ako v domácom wallboxe. Rádovo ide o hodiny a závisí to od toho, či máte iba zosilnenú zásuvku alebo skutočný wallbox.

Otvoriť galériu Zdroj: Toyota

Z reálnych skúsenosti a z praxe teda jasne vyplýva, že najatraktívnejšie stále vychádzajú klasické hybridné vozidlá s automatickou prevodovkou pre pohodlný pohyb v meste s bohatou základnou výbavou.

Vychádzajú stále cenovo výhodne a, ako sme už vyššie spomínali, jazdíte úsporne, ekologicky a nemusíte sa obávať toho, že neprídete k nabíjacej stanici a zostanete stáť na pol ceste, prípadne budete musieť vyraziť na cestu podstatne skôr, lebo kým prídete do cieľa je potrebné auto dobiť a to vám zhltne niekoľko hodín.