Obľúbený moderátor prekvapuje! Čoskoro sa stane otcom

Známeho rozhlasového a televízneho moderátora čaká veľká zmena. Už niekoľko mesiacov si „potichu“ užíva pocit, že sa z neho prvýkrát v živote stane rodič.

Martin „CHYNO“ Chynoranský (41) prekvapil svoje okolie už minulý rok, keď sa po krátkej známosti zasnúbil. Tentoraz má ešte väčšiu novinku – bude otcom. Spolu s partnerkou Kristínou čakajú prvé bábätko, ktorého sa už nemôžu dočkať.

„Priznám sa, že boli aj slzy dojatia, keď mi to Kristína povedala. Bábätko sme chceli, sami sme boli prekvapení, že to prišlo tak skoro. Malý Maťko sa má narodiť začiatkom júla, prakticky všetko máme pripravené a už sa ho nevieme dočkať,“ prezradil s úsmevom speaker Rádia Vlna. „Potešili sa aj naše rodiny, bude to milované dieťa,“ doplnil CHYNO a ako veľký milovník zvierat zároveň dodal: „časom by sme chceli aj psíka, ale teraz sa chceme naplno venovať bábätku“.Veľkú novinu oznámil poslucháčom aj kolegom v rannom vysielaní.

CHYNO tak do bodky naplnil slovenské porekadlo: „Postav dom, zasaď strom, sploď syna“. Len nedávno sa totiž so svojou láskou presťahoval do vysnívaného domu v Trnave a očividne si svoj nový život užíva naplno.