Koronavírus na Slovensku ONLINE: Deti sa vracajú do škôl, okomentoval to aj premiér

Žiaci sa v pondelok po mesiacoch doma vracajú do škôl. Ako uviedlo pre TASR ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, vrátiť by sa malo od 60 do 70 percent žiakov základných a materských škôl, pričom ide o odhad založený na predbežných dátach z jednotlivých krajov. Účasť v školách nie je povinná, ale dobrovoľná.