Deti sa po mesiacoch vracajú do škôl a škôlok: Platia však prísne pravidlá

Brány základných škôl sa v pondelok opäť otvoria. Do škôl sa vrátia žiaci, ktorí navštevujú prvý až piaty ročník.

Školy boli od marca zatvorené, dôvodom boli opatrenia, ktoré mali zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Ako uviedlo ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, vrátiť by sa malo od 60 do 70 percent žiakov základných a materských škôl, pričom ide o odhad založený na predbežných dátach z jednotlivých krajov. Účasť v školách nie je povinná, ale dobrovoľná.

Návrat do škôl sprevádza viacero hygienických a bezpečnostných opatrení. O tom, či sa škola alebo materská škola otvorila, rozhodol zriaďovateľ. "Máme informácie od zriaďovateľov, že jedným z dôvodov neotvorenia škôl sú personálne otázky, keď školy nemajú dostatočný počet učiteľov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu," poznamenalo ministerstvo školstva s tým, že ide väčšinou o menšie školy, ktoré majú profesijne starších pedagógov, ktorí sa obávajú nastúpiť do práce a iným spôsobom nevie zriaďovateľ pokryť výučbu.

Rodičia budú deti odovzdávať pri základnej škole. V prípade väčších škôl ministerstvo odporúča minimalizovať stretávanie pred školami, či rozdeliť príchod detí do časových úsekov. Fungovať bude "ranný zdravotný filter", teda pri vstupe do školy sa deťom zmeria teplota a vydezinfikujú ruky.

V základných školách môže byť v jednej triede maximálne 20 žiakov, vytvorená skupina sa meniť nebude, aj keď počet žiakov v nej klesne. V usmernení rezortu školstva sa uvádza, že zákonný zástupca dieťaťa predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy alebo po každom prerušení jeho dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia.

Rodič má zabezpečiť pre dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. "Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde sa uskutočňuje výchovno-vzdelávací proces," uvádza sa v usmernení. Pedagogickým zamestnancom ministerstvo rúška alebo ochranný štít pri učení nosiť len odporúča, nepedagogickí zamestnanci ich mať musia.

Žiaci, ktorí nepôjdu do školy, a tí z vyšších ročníkov, teda žiaci od 6. do 9. ročníka, budú mať naďalej dištančné vyučovanie. Vzdelávanie v školách je dobrovoľné, preto učitelia nemôžu pokračovať podľa riadnych učebných osnov. Výchovno-vzdelávaciu činnosť budú v školách zabezpečovať pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením Covid-19. "Pre školu bude nevyhnutné zmeniť organizáciu vyučovania a brať do úvahy fakt, že časť žiakov sa na vzdelávaní v základnej škole nezúčastní," tvrdí ministerstvo. Zároveň odporúča, aby aktivity žiakov boli najmä v exteriéri. Priestory, v ktorých sa žiaci stretávajú, sa budú dezinfikovať raz denne, avšak dezinfekcia plôch, ktoré sa často používajú, musí byť minimálne dvakrát denne. Neodporúča sa používať klimatizáciu ani ventilátory.

V prípade stravovania bude možné zabezpečovať školské stravovanie v bežnej podobe. "Pre externých stravníkov musí mať školská jedáleň zriadené výdajné okienko tak, aby sa eliminoval kontakt s internými stravníkmi," vyplýva z usmernenia rezortu školstva. Zároveň sa odporúča stravovanie v miestnosti, kde sa skupina združuje počas dňa.

Školy a školské zariadenia boli z dôvodu šírenia nového koronavírusu zatvorené od marca. Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách sa vzdelávanie realizovalo dištančnou formou. Od pondelka sa vyučovanie obnovilo nielen v základných školách, ale aj v materských školách, v základných umeleckých školách na účel individuálneho vzdelávania žiakov s jedným žiakom či v základných školách pre žiakov so špeciálno-vzdelávacími potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov všetkých ročníkov. Obnovila sa aj prevádzka školských klubov detí.