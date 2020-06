Hlavné mesto ohlasuje veľké škrty a šetrenie: O čo nás pripraví korona?!

Ide sa škrtať a šetriť! Hlavné mesto a jeho mestské časti hlásia miliónové výpadky príjmov, ktoré nezachráni ani zvýšená daň z nehnuteľností.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Mnohé projekty, ktoré mali byť hotové tento rok, sa preto odložia a tiež sa zrušia desiatky akcií. Niektoré mestské časti už majú jasno v tom, kde sa bude šetriť, iné ešte nie. O čo všetko Bratislavčania pre koronakrízu prídu? Straty spôsobené pandémiou idú do závratných výšok! „Hlavné mesto odhaduje fi škálny dosah vo výške cca 45 miliónov eur, čo predstavuje 13 percent bežného rozpočtu na rok 2020,“ tvrdí hovorkyňa mesta Katarína Jánošíková.

Môže za to najmä výpadok v dani z príjmov fyzických osôb, ktorú štát rozdeľuje medzi samosprávy. „Podľa prognózy ministerstva financií bude tento výpadok pri 7- až 12,5-percentnom poklese HDP tvoriť 12 až 17 miliónov eur.“ Hlavné mesto teda bude musieť šetriť a rovnaká výzva stojí aj pred všetkými mestskými časťami.

ŠKRTY

- odložia nákup 25 nových autobusov pre DPB

- opraví sa menší rozsah ciest, chodníkov a verejných priestorov

ZATIAĽ PÔJDU PODĽA PLÁNU:

- výstavba nájomných a náhradných nájomných bytov

- modernizácia Dúbravsko-Karloveskej električkovej radiály

- predĺženie električkovej trate v Petržalke

Staré Mesto

„Prvé výpadky v príjmovej časti rozpočtu sa už prejavili vo výpadku podielových daní. V máji sme dostali na dani z príjmov fyzických osôb o 279 500 eur menej ako v predchádzajúcom mesiaci. V najbližších mesiacoch očakávame oveľa vyšší prepad,“ uviedol hovora mestskej časti Matej Števove. Ďalšie straty spôsobili zatvorené terasy reštaurácií. „Výpadok na dani za užívanie verejného priestranstva je za posledné dva mesiace na úrovni viac ako 100 000 eur.“

Škrty:

- odsunutie obnovy a rekonštrukcie detských ihrísk

- výmena závlahového systému a mobiliáru Grasalkovičovej záhrady

- nákup nových prvkov vianočného osvetlenia

Karlova Ves

„Podľa odhadu magistrátu bude mať Karlova Ves výpadok z príjmov v dôsledku koronakrízy v rozmedzí 1,5 až 2,2 milióna eur,“ informoval hovorca Branislav Heldes. Karlova Ves zrušila všetky kultúrne, spoločenské a športové podujatia, ktoré boli plánované, zatiaľ do augusta.

Škrty:

- najväčším zrušeným podujatím je Karloveský majáles

- festivalové akcie a podujatia so ZUŠ Jozefa Kresánka, divadelný Lanofest, Hravá Karlovka, Svetový deň cirkusu či koncerty (Strapo & Dj Spinhandz & General Foxx), tiež zrušili koncert speváčky Marcely Laiferovej

- detské divadelné predstavenia a rozprávky

Rača

Odhadujeme výpadok v rozpočte v rozmedzí od 0,6 až po 1,4 milióna eur - závisí to od stavu ekonomiky a zamestnanosti do konca roka 2020. Predpokladáme, že najreálnejšie sa bude suma pohybovať približne na úrovni 0,8 milióna eur,“ povedal starosta Michal Drotován s tým, že časť výpadkov z príjmu vo výške cca 0,5 mil. eur bude vykrytá zvýšenou daňou z nehnuteľnosti.

Škrty:

- šetriť sa bude na mzdách, kultúre, energiách a pod.

- projekty, ktoré plánovali z vlastných zdrojov (oprava strechy Koloničovej kúrie za 180 000 € či nová škôlka Tramín za cca 800 000 €), sa budú realizovať iba v prípade získania mimorozpočtových zdrojov

- obmedzia opravy súvislých úsekov komunikácií v hodnote 200 000 €

Petržalka

„Optimistický variant výpadkov v rozpočte ráta s cca 1,5 milióna eur, opatrnejšia prognóza hovorí o sume asi 2,5 milióna eur,“ uviedla hovorkyňa Mária Halašková. Mestská časť môže podľa nej pri riešení situácie čiastočne ťažiť z úspor, ráta tiež so zvýšeným príjmom z dane z nehnuteľnosti a čiastočne by mohli pomôcť navrhované legislatívne opatrenia zo strany štátu. „Napriek tomu bude musieť mestská časť pristúpiť k rozpočtovým úsporám, a to vo viacerých oblastiach. Konkrétne návrhy sa priebežne formujú a budú predložené miestnemu zastupiteľstvu,“ dodala.

Lamač

„Podľa aktuálnej prognózy vychádzajú straty v príjmoch mestskej časti Bratislava- -Lamač približne na 132 000 eur,“ povedala hovorkyňa Marina Gorghetto.

Škrty:

- nákup služieb tretích subjektov

- spoločenské podujatia

- propagácia mestskej časti

Ružinov

„Len na daňových príjmoch prídeme približne o 1,5 milióna eur, straty z iných zdrojov, ako sú nájmy a poplatky ešte v tejto chvíli konkrétne odhadnúť nevieme,“ uviedla hovorkyňa Tatiana Tóthová. „Celkový negatívny dosah na rozpočet, vrátane zvýšených výdavkov, môže byť až 4 milióny eur.“

Škrty:

- nákup áut za cca 110 000 €

- úspory na mzdách a prevádzke do 200 000 €