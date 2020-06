NASA sa vymanila spod vplyvu Ruska: Američanov vrátil do vesmíru miliardár Musk!

Malý krok pre človeka, veľký skok pre ľudstvo. Táto veta zaznela z úst Neila Armstronga 20. júla 1969, keď sa ako prvý pozemšťan dotkol povrchu Mesiaca.

Teraz zažíva svet niečo podobné. Dobývanie vesmíru už prestalo byť doménou veľmocí! K orbitálnej stanici ISS po prvý raz prileteli astronauti na súkromnej vesmírnej lodi. Ako to zmení dobývanie kozmu? Uplynulý víkend sa zapíše do histórie. V sobotu odštartovala do kozmu po prvý raz súkromná kozmická loď s ľudskou posádkou na palube!

Hoci ide o projekt v úzkej spolupráci s americkým Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA), raketa Falcon 9, ako aj pilotovaná kozmická loď Crew Dragon sú dielom spoločnosti SpaceX, za ktorou stojí americký miliardár Elon Musk. Pôvodný štart sa mal uskutočniť už v stredu, ale pre zlé počasie ho odložili na sobotu.

Spojenie s ISS

Na palube kozmickej lode boli skúsení americkí astronauti Bob Behnken a Doug Hurley, ktorí sa v minulosti zúčastnili už na dvoch vesmírnych misiách. „Je nám cťou byť dnes večer s vami,“ prihovorili sa astronauti cez videohovor Zemi po tom, ako sa dostali na obežnú dráhu. „Museli si vyskúšať, aké to je používať dotykové obrazovky pri nulovej gravitácii. Museli tiež skontrolovať všetky časti systému,“ opísala ich prvé úlohy Kathy Lueders, manažérka projektu v NASA.

V čase štartu sa orbitálna stanica ISS nachádzala vo výške 417 km. Po tom, ako sa kozmická loď Crew Dragon dostala na obežnú dráhu Zeme, začala sa 19-hodinová naháňačka za vesmírnou stanicou. K ich spojeniu došlo včera o 16.16 hod. SELČ.

Lacnejší než Rusi

Sobotňajší štart priamo v Kennedyho vesmírnom stredisku na Floride sledoval naživo americký prezident Donald Trump. Ten bol z toho, čo videl, vo vytržení. „Keď počujete ten zvuk, keď počujete rev motorov, tak si dokážete predstaviť, aké nebezpečné to je. Keď cítite tie otrasy, a to ste veľmi ďaleko, tak je to jednoducho úžasné,“ povedal. Ak táto, ešte stále skúšobná misia SpaceX bude úspešná, NASA začne naplno využívať na lety súkromné spoločnosti.

V hre sú ešte ďalšie komerčné misie od spoločností Boeing či Lockheed Martin. Pre NASA znamená úspech misie SpaceX veľký míľnik. V roku 2011 totiž Američania ukončili lety do kozmu na vlastných raketoplánoch a odvtedy sú už deväť rokov odkázaní na ruský vesmírny program. Za jedno miesto v ruskej kozmickej lodi Sojuz platia v prepočte 81 miliónov eur, zatiaľ čo jeden astronaut v lodi Crew Dragon ich vyjde na 49 miliónov eur.