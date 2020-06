Životné minimum sa v júli zvýši o 2,2%: Ako vzrastú sociálne dávky

Ste v hmotnej núdzi, máte na krku exekúciu, poberáte rodičovský príspevok? Polepšíte si!

V polovici roka sa zvýši životné minimum, od ktorého závisí výška rôznych nárokov a dávok. Niektoré vzrastú už v júli, iné v januári budúceho roka. Ako zvýšenie životného minima ovplyvní život na Slovensku?

Seniori a ťažko zdravotne postihnutí

1. Nárok na predčasný dôchodok nová dávka musí byť vyššia ako 1,2-násobok životného minima jednej plnoletej osoby do 30. júna stačí 252,30 €, od júla bude treba mať najmenej 257,80 €

2. Ochrana pred exekučnými zrážkami z dôchodku dlžníka sa nesmie zraziť 100 % životného minima jednej plnoletej osoby od júla dlžníkovi zostane o čosi viac peňazí

3. Príspevok na prepravu peňažný príspevok na prepravu je najviac 51,02 % životného minima jednej plnoletej osoby mesačne do 30. júna to predstavuje 107,25 €, od júla to bude 109,61 €

4. Minimálny dôchodok vyžaduje si najmenej 30 odpracovaných rokov a začína sa na sume 33 % priemernej mzdy v SR budúci rok by to predstavovalo 360,36 € za každý ďalší odpracovaný rok sa zvýši o 2 % životného minima a po 39 rokoch o 3 %

5. Príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov

Otvoriť galériu Zdroj: anc

Pracujúci

- umožňujú vám znížiť si základ dane, a tak dosiahnuť nižšiu daň

- musí ísť o tzv. aktívne príjmy, čiže zo závislej činnosti a z podnikania

Na daňovníka

- nezdaniteľná časť na daňovníka je spravidla 21-násobok životného minima

- tento rok to je 4 414,20 €, budúci rok by to bolo 4 511,43 €

Na manželku

- nezdaniteľná časť na manželku je spravidla 19,2-násobku životného minima

- tento rok to je 4 035,84 €, budúci rok to bude 4 124,74 €

Minimálna hranica príjmov

- životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva hmotná núdza

- či sa zvýši, závisí od vývoja dvoch štatistických veličín - čisté peňažné príjmy na osobu a životné náklady nízkopríjmových domácností

- v tomto roku prvý ukazovateľ dosiahol 5,3 % a druhý 2,2 %

- ak obidva majú kladnú hodnotu, použije sa nižšia z nich

Otvoriť galériu Zdroj: anc

Rodiny s deťmi

1.Náhradné výživné

Nárok na dávku

- od tohto roka platí, že domácnosť s dieťaťom musí mať príjem do 3,3-násobku životného minima jej členov

Príklad

- domácnosť tvorí žena a 1 dieťa

Do 30. 6. 2020

- 3,3 * (210,20 € + 95,96 €) = 1 010,33 €

Od 1. 7. 2020

- 3,3 * (214,83 € + 98,08 €) = 1 032,60 €

Výška dávky

- od tohto roka predstavuje 3,7-násobku životného minima dieťaťa

- do 30. júna to predstavuje 355,05 €, od júla to bude 362,90 €

2. Rodičovský príspevok

- od tohto roka výška dávky závisí od toho, či ste predtým poberali materské, alebo nie

- v prvom prípade je príspevok 370 € mesačne, v druhom prípade 270 € mesačne

- v januári 2021 sa jednotlivé sumy zvýšia o 2,2 % Otvoriť galériu Zdroj: anc

3. Prídavok na dieťa

Otvoriť galériu Zdroj: anc