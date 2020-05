Historický okamih! Astronauti z Crew Dragon sú na ISS, prvá fotka zo stretnutia s posádkou

Podarilo sa! Americká súkromná loď s ľudskou posádkou Crew Dragon sa pripojila k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) a astronauti následne vstúpili na jej palubu.

Po deviatich rokoch je to prvý pilotovaný let z USA. Na palube lode, ktorá z floridského Mysu Canaveral odštartovala v sobotu, bola dvojica astronautov Robert Behnken (49) a Douglas Hurley (53). Začala sa tak písať nová kapitola kozmických letov. Od roku 2011 sa NASA pri doprave svojich astronautov na ISS spoliehala na ruské rakety.

Astronauti z Crew Dragon Robert Behnken a Douglas Hurley sa po nevyhnutných technických procedúrach a preverení bezpečného pripojenia oboch telies asi o 19.15 h SELČ oficiálne zvítali s posádkou ISS, ktorú momentálne tvoria Rusi Anatolij Ivanišin a Ivan Vagner a Američan Chris Cassidy.

Loď Crew Dragon z miesta štartu - Mysu Canaveral na Floride - vyniesla nosná raketa Falcon 9. Jej štart sa uskutočnil v sobotu večer (SELČ). Štart sa pritom podaril až na druhýkrát, prvý štart naplánovaný na stredu bol preložený na sobotu pre zlé počasie na Myse Canaveral.

Ako dlho Behnken a Hurley na ISS na obežnej dráhe okolo Zeme strávia, ešte nie je jasné. Malo by to byť v rozmedzí od jedného do štyroch mesiacov.

Loď Crew Dragon, ktorú v sobotu vyniesla do kozmu raketa Falcon 9, pomenovala dvojica astronautov ako Endeavour (Úsilie). V programe NASA je to už tretie vesmírne plavidlo tohto mena - prvým bol veliteľský modul lunárnej misie Apollo 15 a druhým jeden z raketoplánov.

"Vybrali sme Endeavour z niekoľkých dôvodov - po prvé NASA, SpaceX a Spojené štáty vyvinuli neskutočné úsilie od konca programu raketoplánov v roku 2011. Druhý dôvod, prečo sme loď pomenovali Endeavour, je pre Boba a mňa osobné. Obaja sme prvýkrát leteli v raketopláne Endeavour," uviedol Hurley.

Na Behnkena a Hurleyho čaká na ISS odkaz v podobe malej americkej vlajky, ktorá letela do vesmíru pri prvom lete amerického raketoplánu v roku 1981, a potom bola aj na palube raketoplánu Atlantis, ktorý v roku 2011 tento program ukončil. Vlajku v prechodovej komore na ISS zanechala posádka Atlantisu, v ktorej bol aj Hurley, s odkazom, že si ju môže prevziať výhradne posádka, ktorá odštartuje z amerického Kennedyho vesmírneho strediska na Myse Canaveral.