Malí železničiari v Košiciach si idú plniť detské sny: Týmto chceme byť, keď vyrastieme!

Nábor sa vydaril! Na košickej historickej železničke majú nové posily z radov detí vo veku od 9 rokov.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Mladí dobrovoľníci, ktorých zaujíma doprava prišli do košického Čermeľa, aby sa čo-to naučili a splnili si svoje sny. Tejto práci sa túžia venovať, aj keď podrastú. Ľubomír Lehotský, riaditeľ železničky v Košiciach Novému Času potvrdil, že záujem je značný. „Všetci sa naučia dodržiavať pravidlá a pohybujú sa medzi skutočnými cestujúcimi, ktorým sú títo dobrovoľníci veľmi nápomocní. Ide o naše posily, ktoré si plnia svoje sny. Do života si odnesú zaujímavé zručnosti a možno sa pre nich práca na železnici stane aj celoživotným povolaním,“ prezradil.

V prvej fáze sa mladí nováčikovia uplatnia na pozíciách výhybkára, sprievodcu, výpravcu či hlásateľa staničného rozhlasu. „Sú to čestné funkcie, no keď podrastú a vydržia pri tomto koníčku, dostanú sa aj k odbornejším činnostiam, ako sú rušňovodič alebo kurič,“ spomenul riaditeľ, ktorému dokopy vypomáha až zhruba 80 dobrovoľníkov vo veku detí a mládeže. Samotné deti by sa však týmto povolaniam rady venovali aj v budúcnosti.

Výpravca - Oliver Létay (13), ZŠ Park angelinum: Otvoriť galériu Oliver Létay Zdroj: kz

„Vlaky to je moje. Hrávam simulátory - nielen vlakové, ale aj autobusové. Zaujímam sa o históriu železníc a vypravovanie vlakov by ma bavilo.“

Sprievodkyňa - Lucia Pahulyová (13), Športové gymnázium SNP: Otvoriť galériu Lucia Pahulyová Zdroj: kz

„Na nábor som prišla kvôli tomu, aby som zaujímavo trávila voľný čas a je to aj zábavné. Platí to aj o práci sprievodkyne.“

Hlásateľka - Valentína Čunderlíková (10), ZŠ Starozagorská: Otvoriť galériu Valentína Čunderlíková Zdroj: kz

„Chcela by som cestujúcim štikať lístky,no aj ohlasovanie odchodov a príchodov vlakov je celkom príjemné.“

Výhybkár - Patrik Juričák (16), Stredná priemyselná škola dopravná: Otvoriť galériu Patrik Juričák Zdroj: kz

„Študujem železničný smer. Odmalička ma zaujíma doprava a osobitne vlaky. Viem si predstaviť, že by som sa tým živil vrátane toho, že by som prehadzoval výhybky.“