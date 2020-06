Rekordérka v bielom plášti: Obdivuhodné pracovné nasadenie! Zvolenčanka Oľga obetovala pomoci ľuďom viac ako pol storočia

Milovanému povolaniu sa venovala vyše pol storočia. Oľga Lietavová (74) celý život zasvätila nezištnej pomoci pacientom vo zvolenskej nemocnici.

Bývalá primárka fyziatricko-rehabilitačného oddelenia tu odpracovala neuveriteľných 51 rokov a celkovo 612 mesiacov. Teraz sa rozhodla rozšíriť rady seniorov a na svoju dlhoročnú prácu a tisíce pacientov už len spomínať počas aktívneho dôchodku. Čo by chcela čiperná Zvolenčanka odkázať svojim mladým nasledovníkom?

Jej prvým pracovným dňom v Nemocnici s poliklinikou Zvolen bol 1. august roku 1969, a to po absolvovaní Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore detské lekárstvo. Oľga Lietavová (74) začala ako sekundárna lekárka na chirurgii, svojmu terajšiemu odboru sa venovala od roku 1977 a primárkou bola tiež úctyhodných 35 rokov.

„Myslím si, že som svoj život a prácu v nemocnici využila v prospech pacientov. Vždy som sa snažila správať k nim korektne a vždy som sa snažila im vyhovieť vo všetkom. Roky ušli, a tak ako vo všetkom je čas prísť, je aj čas odísť,“ vyznala sa MUDr. Lietavová, ktorú vo Zvolene a okolí poznajú hádam všetci, ktorí za posledných 50 rokov potrebovali rehabilitáciu. Do dôchodku odišla pred pár dňami, svoje posledné týždne vyše 50-ročnej praxe tak odslúžila počas neľahkej koronakrízy. A hoci jej oddelenie počas pandémie nefungovalo, v zariadení zotrvala až do posledného dňa, keď sa s ňou rozlúčili aj všetci dojatí kolegovia.

Chýba aj kolegom

A čo by chcela odkázať tým najmladším kolegom a budúcim medikom? „Chcela by som im povedať len toľko, že pacient je vždy chorý človek, ktorý vyhľadáva pomoc a treba sa k nemu vždy tak správať, vypočuť ho, pochopiť a pomôcť mu,“ dodáva skromne obdivuhodná lekárka. Na dôchodku by sa rada venovala oddychu, svojej rodine a vnúčencom, záhrade a čítaniu kníh.

Chýbať bude aj kolegom z nemocnice. „Mať jedného zamestnávateľa vyše pol storočia a rovnako dlhý čas pomáhať je niečo, čo už dnešní mladí medici ani nemôžu uveriť. Tisíce pacientov prešli jej rukami, tisícom pacientov trpezlivo pomáhala. Zo srdca jej prajeme iba to najlepšie, predovšetkým pevné zdravie,“ uviedla Ľudmila Veselá, MBA, poverená riaditeľka Nemocnice Zvolen.