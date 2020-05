Mauro Icardi na štyri roky hráčom PSG: Do nenávideného Milána sa už nevráti

Prestupová sága Maura Icardiho je na konci. Dvadsaťsedemročný argentínsky útočník sa na štyri roky upísal francúzskemu šampiónovi Paríž Saint-Germain.

V parížskom tíme hrával už v sezóne 2019/2020, to však bol pri Seine iba na hosťovaní. Do marcového prerušenia a ako sa neskôr ukázalo aj predčasného ukončenia sezóny stihol v 31 zápasoch nastrieľať 20 gólov. PSG mu ponúkol kontrakt do júna 2024 a kmeňový hráč Interu Miláno súhlasil.

Finančné detaily prestupu nezverejnili, ale talianske médiá píšu o 50 miliónoch eur plus prídavné bonusy. Icardi v minulosti nastrieľal v drese Interu Miláno až 124 gólov v 219 zápasoch, ale s klubom sa nerozišiel v dobrom. Pred necelým rokom dokonca zažaloval "interistov" za diskriminačné postoje voči nemu. Rodák z Rosaria tvrdil, že klub ho vynechal z reklamných kampaní či fotenia v drese Interu. Rovnako sa nemohol zúčastniť ani na tréningoch útočníkov pod vedením trénera Antonia Conteho.

Francúzsky šampión PSG napriek predčasnému koncu sezóny v Ligue 1 bude ešte v lete pokračovať v Lige majstrov. Klub s víťaznými ambíciami sa ešte pred nástupom pandémie koronavírusu v Európe prebojoval do štvrťfinále po vyradení Borussie Dortmund.