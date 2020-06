Bugára nahradil exminister Sólymos známy z opileckej potýčky: Po prehraných voľbách chce Most postaviť na nohy

Mimoparlamentná strana Most-Híd si v sobotu zvolila nového predsedu. Nástupcom Bélu Bugára sa stal László Sólymos.

Ten sa začiatkom roka pre opilecký škandál vzdal stoličky ministra životného prostredia. Čo bude jeho prioritou? Bývalý predseda Mosta-Híd Béla Bugár, ktorý z predsedníckej stoličky odstúpil po februárových neúspešných voľbách, pred sobotným snemom povedal, že chce, aby bolo predsedníctvo strany omladené a popasovalo sa so zlým volebným výsledkom. Napokon bol za nového predsedu strany zvolený exminister Sólymos, ktorý kandidoval ako jediný. V roku 2009 sa podieľal na založení strany a bol aj jej podpredsedom.

„Plne si uvedomujem, v akej ťažkej situácii sa táto strana momentálne nachádza. V každom prípade to je výzva a rozhodol som sa prijať ju. Pokúsim sa stranu opäť postaviť na nohy, pretože som presvedčený, že je potrebná silná strana, ktorá bude zastupovať záujmy menšín a regiónov v parlamente,“ uviedol Sólymos. Na sneme sa volili aj podpredsedovia, ktorými sú primátor Fiľakova Attila Agócs, starosta Tvrdošoviec Marián Tóth, primátor Kráľovského Chlmca Karol Pataky a viceprimátor Svidníka Michal Goriščák.

„Som rád, že do tohto boja idem so silným novým tímom, novými podpredsedami a novým predsedníctvom, ktorí predstavujú mladšiu generáciu politikov. Ideme do toho spolu,“ podotkol nový predseda Sólymos, ktorý avizuje, že bude pokračovať v hodnotách, akými sú vzájomná úcta, tolerancia a pokojné spolužitie. Podľa Bugára by sa mali strany Most-Híd a SMK dohodnúť na spolupráci. Ak sa tak nestane, hrozí podľa neho riziko, že sa opäť žiadna z týchto strán nedostane do parlamentu. „Základom dohody musia byť SMK a Most- -Híd a potom prípadne rokovať s ďalšími,“ uviedol.

Opilecký incident

Sólymos sa v januári vzdal stoličky ministra životného prostredia pre opilecké vyčíňanie v centre hlavného mesta. Počas bujarej noci spolu s bratom napadli personál ázijskej reštaurácie a rozbili sklenenú výplň dverí, ktorú neskôr zaplatili. Sólymos vykrikoval, že je minister životného prostredia. Svoje správanie oľutoval a ako dôvod uviedol stres zo zlého zdravotného stavu jeho matky, ktorá, žiaľ, neskôr zomrela.