Legenda Svorada o ďalšom Armstrongovom škandále: Len Lance vie, či ho trápi svedomie

Prešiel týždeň a medzi cyklistickými fanúšikmi to stále vrie. Priznanie Lancea Armstronga (48), že dopoval už od začiatku svojej profesionálnej kariéry, vrhá tieň na jeho titul z MS 1993 v Osle.

Toto zlato z pretekov s hromadným štartom je jediné, čo mu po megaškandále z roku 2012 zostalo. „Asi chce uľaviť svojmu svedomiu,“ myslí si účastník šampionátu v Osle Slovák Ján Svorada (51)

Svorada pred 27 rokmi na MS v Osle reprezentoval rodné Slovensko. V pretekoch jednotlivcov s hromadným štartom skončil na 27. mieste 1:47 min. za víťazným Armstrongom. „Lance mal vtedy 21 rokov. Videl som mladého jazdca s obrovským talentom. Bolo prekvapením, že sa mu podarilo zvíťaziť,“ zaspomínal si pre Nový Čas legendárny špurtér Ján Svorada.

V Osle vtedy nepanovali podmienky vhodné pre špičkovú cyklistiku. „Boli to zvláštne a hektické preteky. Pršalo celý deň, bola zima, okruh bol technicky náročný, cesta bola mokrá, nebezpečné to bolo hlavne v zákrutách. Aj preto sa pelotón viac delil v zjazdoch než v stúpaniach. Možno sme v tom čase pripísali aj týmto podmienkam, že vyhral mladý pretekár, od ktorého sa to neočakávalo,“ pokračoval víťaz troch etáp z Tour de France. Tlak okolia? Armstrong prišiel pre doping spätne o všetkých sedem titulov z Tour, výsledky mu totiž anulovali od augusta 1998. Priznanie, že dopoval zhruba od roku 1992, ale aj tak veľa ľudí prekvapilo.

„Nedokážem dobre posúdiť, ako takáto situácia dokáže vplývať na ďalší život človeka. Myslím si, že Armstrong podľahol tlaku zo strany okolia, nie je to nič príjemné. Nazdávam sa, že aj preto sa rozhodol podeliť sa s týmito skutočnosťami s verejnosťou. Možno tým sleduje nejaké očistenie svojho svedomia, že nedokázal ďalej udržať svoje tajomstvo v takejto závažnej veci,“ zamyslel sa Svorada.

Druhá šanca Taký úspešný športovec ako Armstrong, aj keď poznačený predchádzajúcim škandálom, by si teraz možno mal svoj život užívať. „Vždy je tu však šanca na druhú príležitosť, bolo by chybou nevyužiť ju. Chyby robí každý z nás. Myslím si, že trápiť sa až do smrti nie je dobrým riešením. Možno práve tento prístup - zdôveriť sa všetkým, povedať, ako to bolo, prispeje k tomu, že otočí list a bude žiť iným spôsobom,“ zamyslel sa víťaz 74 profesionálnych pretekov, ktorý s Armstrongom zvádzal počas svojej kariéry množstvo súbojov.

„Len on sám vie posúdiť, či je so svojou športovou kariérou spokojný, alebo má výčitky svedomia. V každom prípade podmienky boli v jeho ére rovnaké pre všetkých a nemyslím si, že vyhrával len vďaka dopingu. V porovnaní so súpermi bol jednoducho výkonnostne lepší,“ uzavrel Svorada.