Symbolická premiéra v drese Slovana: Weissovcom sú Pasienky súdené

Je v tom kus symboliky! Prvé minúty v drese bratislavského Slovana odohral tam, kde jeho otec sedem rokov bojoval o ligové body vo farbách konkurenčného Interu.

Štadión na Pasienkoch je futbalovej dynastii Weissovcov súdený. Vladimír mladší (30) sa po operácii pruhu pripravuje na reštart súťaže. Proti Seredi (2:0) dostal príležitosť na posledných 20 minút.

Najdrahší ligový hráč (2 milióny eur podľa Transfermarktu) sa predstavil na svojom obľúbenom poste ľavého krídelníka. Pre klubovú stránku prezradil, že už v strede týždňa po rozhovore s trénerom Jánom Kozákom mladším vedel, že v závere priateľského stretnutia dostane príležitosť a nastúpi.

„Veľmi som sa na tento moment tešil. Keď som prichádzal na ihrisko, hlavou mi preblesklo veľa vecíWeiss sa stal v decembri voľným hráčom, keď s ním katarský klub Al Gharafa predčasne rozviazal zmluvu. Vo februári podpísal 1,5-ročný kontrakt so Slovanom. Hneď na to sa podrobil operácii pruhu. Pandémia koronavírusu oddialila ligové boje a umožnila mu stihnúť skrátenú časť nadstavby. Weiss si proti Seredi zahral 20 minút.

„Najdôležitejšie je, že som zdravotne v poriadku. Nemám zatiaľ natrénované na veľkú porciu minút, no všetko môže prísť časom. Netreba však nič unáhliť. Postupom času sa to tréningami a zápasmi bude zlepšovať. Mám ešte veľa čo robiť. Prvý krok sa podaril. Verím, že to bude len a len lepšie.“