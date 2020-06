Problematickú cestu v metropole východu rozšíria za 20 miliónov: Kvôli zápcham strácajú byty na hodnote

Zabránia časovanej bombe? Slaneckej ceste na sídlisku Nad jazerom hrozí, že zostane neprejazdná.

Mesto má však v pláne rozšíriť ju a zabrániť tak úplnému kolapsu. Problematická doprava však nekomplikuje život iba vodičom, ale aj obyvateľom. Byty v krajných častiach sídliska sú podľa odborníka pre zlú infraštruktúru takmer nepredajné.

Slanecká cesta považovaná za jednu z najvyťaženejších dopravných tepien v Košiciach sa rozšíri na štvorprúdovku, pričom celková suma presiahne 20 miliónov eur. „Spolufinancovanie mesta vrátane dodatočných nákladov by malo dokopy predstavovať zhruba 2,2 milióna eur,“ informoval primátor mesta Jaroslav Poláček, podľa ktorého vyhlásenie verejnej súťaže očakávajú už v auguste.



Nelichotivá situácia



Kritickú situáciu so zápchami na ceste dokazujú aj oficiálne štatistiky, podľa ktorých tam počas pracovného dňa prejde vyše 28-tisíc vozidiel. Ak by sa táto komunikácia podľa spracovanej dopravnej štúdie nerozšírila, cesta by sa za šesť rokov stala neprejazdnou. Podľa slov projektanta Konštantína Kundráta je však problémov oveľa viac.

„Autá sa tu musia často zastavovať a rozbiehať, čo sa spôsobuje vyššiu spotrebu pohonných hmôt a produkciu emisií,“ povedal Kundrát, ktorý dodal, že do začiatku modernizácie budú musieť vyrúbať 381 stromov. Typická alej pre sídlisko sa tak stane na dlhý čas minulosťou. Problémy však netrápia iba vodičov, ale aj vlastníkov bytov. „Záujem o nehnuteľnosti v koncovej časti sídliska blízko mestskej časti Košice-Krásna je minimálny. Ľudia tu už nechcú kupovať byty pre problém s infraštruktúrou,“ prezradil realitný agent Ján Kolodžej.



Rekonštrukcia Slaneckej cesty

Cena projektu: 20 615 mil. €

Dodatočné náklady: asi 2,2 mil. €

Začiatok prác: jar 2021

Dátum ukončenia: jar 2023

Čo sa zrekonštruuje: 8 križovatiek, zastávky MHD, inštalácia informačných systémov pre vodičov a cestujúcich, pribudne cyklochodník

Čo hovoríte na rozšírenie Slaneckej cesty?

Marek (21), študent Otvoriť galériu Marek (21), študent Zdroj: ps

- Pred rokmi sa tu dalo ešte relatívne dostať bez zdržania, no stále sme sa snažili vyhýbať špičkám. Rozšírenie ma teší, sídlisko to potrebuje.