Česko Slovensko má talent tento rok nebude, k slovu sa dostane odložená Zlatá maska: Ožije mŕtva televízna sezóna?

Pozrime sa najskôr na seriály. Najdlhšie na obrazovkách vydržali premiéry Oteckov a Nového života.

Oba by sa mali doslova o pár dní začať opätovne točiť, no televízie sa s ich nasadením ponáhľať nebudú. Leto je predo dvermi, ľudia počas dlhých júnových dní budú sedieť v reštauráciách či pri vode, skrátka, neoplatilo by sa... „Opätovné nakrúcanie seriálu Nový život zatiaľ plánujeme spustiť v júni. Na premiéry druhej série tohto seriálu sa diváci môžu tešiť na jeseň tohto roka,“ znie stanovisko Jojky a v prípade markizáckych Oteckov v zásade platí podobný scenár. A tak skoro sa nedočkáme ani pokračovania krátko po štarte stopnutých seriálov Pán Profesor a Červené pásky.

„Do začiatku letnej sezóny v tejto chvíli nepočítame s nasadením premiérových programov z oblasti zábavy či hranej tvorby, okrem charitatívneho večera Spolu pre Slovensko, ktorý plánujeme odvysielať 7. júna. Pre letnú sezónu ešte nemáme uzatvorené programové plány,“ sumarizuje riaditeľ marketingu Markízy Michal Borec. Z jeho slov vyplýva, že diváci našej najsledovanejšej televízie sa nasledovné mesiace nedočkajú ani premiér Dvaja na jedného, Chart Show či Dobre vedieť.

Osud koronového vysielania

Pokiaľ ide o seriály, zachrániť to budú musieť tie zahraničné. „Diváci sa môžu tešiť na premiéry akvizičných seriálov. Počas leta si budú môcť vychutnať premiéru tretej série 911, prvú sériu 911: Texas a tiež prvú sériu FBI: Most Wanted,“ vysvetľuje hovorkyňa Jojky Lucia Kulihová. Jojka naďalej pokračuje s vysielaním repríz Moja mama varí lepšie ako tvoja a medzičasom ukončila „koronovú“ reláciu Zostali sme doma.