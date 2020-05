Volko sa konečne dočká súťažného štartu: Veľká skúška formy po koronakríze

Najrýchlejší Slovák Ján Volko sa už čoskoro dočká súťažného štartu.

Muž, ktorý v uplynulej halovej sezóne v seriáli World Athletics Indoor Tour naháňal na šesťdesiatke najlepších amerických šprintérov, sa v piatok 5. júna objaví na mikromítingu v Ostrave.

"Chcela som, aby bežal aj trojstovku, ale vzhľadom na nahustený časový program to nevyšlo. Súťažiť budeme z plného tréningu. Len teraz v pondelok prejdeme do špeciálnej fázy prípravy, takže všetky najbližšie štarty v Česku budú pre nás test, ako na tom sme," informovala trénerka Naďa Bendová na špecializovanom portáli atletika.sk.

Počas koronavírusovej prestávky Volko trénoval spolu so svojou skupinou na Horehroní. A už má za sebou aj jeden rýchlostný test so solídnym výsledkom. Nedávno v Brezne zabehol 23-ročný Bratislavčan 6,58 s na 60 m z nízkeho štartu. Volkov čas bol len o tri stotinky slabší ako jeho halový slovenský rekord z 21. februára v Madride. Tento čas signalizuje, že svoju letnú premiéru by mohol okoreniť aj zápisom do slovenských historických tabuliek pod holým nebom. Na 60 aj 150 m je na ich čele výkonmi 6,78 a 15,33 sekundy, oba dosiahol 27. júla 2017 v Chebe - v protivetre.

Počas "prípravného azylu" v Osrblí Volkovi podľa jeho trénerky nič nechýbalo. Na tréning využíval, čo sa dalo: dvor, okolitý terén, trávnik miestneho futbalového klubu a neskôr aj tartanový štadión v Brezne. "Mali sme lepšie podmienky ako v Bratislave. Podstatný rozdiel bol aj v tom, že Janko netrénoval dvojfázovo ako zvyčajne, ale absolvoval do týždňa maximálne osem fáz. Takisto prvý raz za päť rokov sme vôbec netrénovali bosí v piesku. Netuším, ako sa to prejaví. Urobili sme však viac kopcov a odrazov. Dôležité je, že hoci Jankova príprava je o päť týždňov oneskorená, je plynulá. Vychutnávali sme si pokoj, výbornú atmosféru aj partiu. Vôbec sa nám odtiaľto nechce domov,“ doplnila Naďa Bendová pre portál SAZ.