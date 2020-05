Prieskum: Strana Petra Pellegriniho by v rámci preferencií dosiahla podporu 21,4 %

V prípade vzniku politickej strany súčasného podpredsedu parlamentu a podpredsedu Smeru-SD Petra Pellegriniho by táto strana získala podporu 21,4 percenta voličov.

Umiestnila by sa tesne za hnutím OĽaNO, ktoré by skončilo prvé s podporou 21,8 percenta hlasov. Strana Smer-SD skončila tretia s 9,6 percenta. Vyplýva to z prieskumu, ktorý robila agentúra Focus pre TV Markíza na vzorke 1011 respondentov od 14. do 21. mája. Výsledky prieskumu televízia prezentovala v nedeľnej relácii Na telo.

V prieskume preferencií strán a hnutí v prípade vzniku Pellegriniho strany skončilo na štvrtom mieste Sme rodina s podporou 8,8 percenta. Nasleduje ĽSNS s ôsmimi percentami, SaS so 7,1 percenta a Progresívne Slovensko s 5,5 percenta hlasov.

Zdroje podpory pre potenciálnu stranu Pellegriniho pochádzajú zo 48,6 percenta zo Smeru-SD, zo 6,2 percenta zo Sme rodina, z 5,5 percenta z ĽSNS. Nerozhodnutých je 18,9 percenta opýtaných, 5,8 percenta tvoria nevoliči a 15 percent respondentov tvorí skupinu "iná strana".

Pellegrini: Konflikt v Smere je už dlho

Konflikt v Smere-SD je už na stole dlho a javí sa, že v strane nenachádzame jednotný jazyk. V nedeľnej diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza to vyhlásil podpredseda parlamentu a podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini. Svoj odchod zo strany nevylúčil. Myslí si, že možno najférovejšie bude, ak si voliči vyberú, aký typ politiky chcú mať.

"Mne nejde ani o peniaze, budovy Smeru-SD. Ani o stoličku predsedu. Bol by som rád, keby nakoniec o tom rozhodli ľudia a nie orgány politickej strany," povedal Pellegrini. Deklaruje, že urobil všetko preto, aby Smer-SD dosiahol vo februárových parlamentných voľbách najlepší výsledok a teraz nastal čas, keď strana musí začať riešiť svoje vnútrostranícke problémy. Zároveň podotkol, že by to nemalo trvať dlho. "Bolo by fér, keby rozhodnutie prišlo v nasledujúcich týždňoch," uviedol Pellegrini s tým, že by chcel do letných mesiacov vstúpiť s radosťou.

Na margo prieskumu preferencií politických strán, kde potenciálna Pellegriniho strana získala podporu 21,4 percenta respondentov, uviedol, že svoje doterajšie rozhodnutia nerobil na základe prieskumov. "Svetská sláva, poľná tráva. Dnes vás môžu mať ľudia radi a o mesiac to môže byť úplne inak," podotkol podpredseda Smeru-SD. Zároveň však vyhlásil, že by asi mal do budúcna rozmýšľať, ako tejto "požiadavke" vyhovie.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) na margo prieskumu upozornil, že aj bývalý prezident Andrej Kiska sa tešil, keď zakladal stranu Za ľudí a očakával vysokú podporu voličov. "Keď už nebol v tej najvyššej ústavnej funkcii, tak bol volebný výsledok jeho strany nakoniec iný," skonštatoval minister.