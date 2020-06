Tragédia v rodine známej influencerky: Jej trojročná dcérka podľahla desivej diagnóze

Ashley Stock (36) otvorene porozprávala o bolesti, ktorú ona a jej okolie prežíva po tom, čo jej malá dcérka prehrala boj s rakovinou mozgu, informuje portál Mirror.

Ashley vystupuje na internete pod prezývkou Little Miss Momma (Malá miss mama). So svojimi fanúšikmi zdieľala aj novinky o boji jej dcérky Stevie Lynn (†3) so zákernou chorobou. Stevie naposledy vydýchla v stredu 27. mája, len krátko po svojich narodeninách. Posledné chvíle strávila v kruhu najbližších. Jej odchod všetci znášajú veľmi ťažko.

Mamička sa o svoj žiaľ podelila aj na Instagrame. Priznala, že jej odľahlo, že Stevie môže konečne odpočívať, no zároveň je zdrvená bolesťou, ktorú ani nedokáže popísať. Svoj žiaľ prirovnala k fľaši so sódou. Musí ho uvoľňovať pomaly, lebo kedy to spravila naraz, asi by to neprežila. Rodina verí, že aj táto tragédia mala nejaký vyšší zmysel, no i tak sa nevedia ubrániť bolesti.

Stevie prvýkrát hospitalizovali 11. apríla. Doktori vtedy na jej mozgu našli veľkú masu, ktorá tam nepatrila. „Nemám slov. Minulú noc prijali našu takmer trojročnú dcéru, Stevie, do nemocnice kvôli rýchlo sa zhoršujúcej motorike,“ napísala vtedy Ashley.

Influencerka má s manželom Benom synov Wesleyho (10) a Sawyera (7). Všetci traja museli ostať doma, pretože kvôli pandémii koronavírusu povolili v nemocnici ako sprievod len jedného rodiča. Len dva dni na to prišla desivá diagnóza – difúzny vnútorný pontínový glióm (DPIG). Pri tomto druhu rakoviny je šanca na prežitie 0%. Bežne sa vyskytuje u detí medzi piatym a siedmym rokom života.