Povedali si dosť! William a Kate zašli za právnikmi, sú rozhodnutí podať žalobu

William a Kate žalujú magazín Tatler kvôli tvrdeniu, že je vojvodkyňa vyčerpaná povinnosťami.

Na žaloby princa Harryho a jeho manželky Meghan proti rôznym denníkom a časopisom si svet už zvykol. Hoci sú v nich slávni manželia málokedy úspešní, často sa na súde domáhajú odškodnenia za nelichotivé články.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Žalobu teraz proti magazínu podávajú princ William a jeho manželka Kate. Prekáža im, že konkrétne časopis Tatler o Kate napísal, že má príliš veľa povinností súvisiacich so zastupovaním štátu a je vyčerpaná. Vojvodkyňa vraj nikdy nič také ani nenaznačila.

Kate a William oslávili výročie v karanténe: Krásna spomienka na deň, ktorý im zmenil životy

Hoci je článok o Kate pozitívne napísaný, a dokonca vyšiel pod titulkom Katarína Veľká s odkazom na najslávnejšiu ruskú cárovnú, púšťa sa v mnohých miestach do polemiky. Polemizuje o tom, že už teraz je budúca britská kráľovná vyčerpaná starostlivosťou o tri deti a množstvom oficiálnych záväzkov voči zastupovaniu štátu. Dôvodom má byť fakt, že Harry a Meghan opustili kráľovskú rodinu a ich povinnosti prešli na Williama a Kate, ktorí ich už aj tak mali po kráľovnej a princovi Charlesovi najviac.

Podľa denníka The Mail advokáti zastupujúci vojvodu a vojvodkyňu z Cambridge poslali varovanie vydavateľom magazínu a chcú ho žalovať.

"Článok magazínu Tatler osahuje veľa nepresností a falošných tvrdení," uviedol Kensingtonský palác, oficiálne sídlo Williama a Kate.

Autorkou článku je Anna Pasternaková, americká spisovateľka a praneter Borisa Pasternaka.

"Ten článok je plný klamstiev. Nie je nič pravdy na tvrdeniach, že sa vojvodkyňa cíti zavalená prácou, ani to, že je vojvoda posadnutý Carole Middleton. Je to absurdné. Tatler si môže myslieť, že je imúnny voči žalobám, pretože ho čítajú členovia kráľovskej rodiny a je na každom stolíku domácnosti vzdelaných ľudí, ale tým sa nič nemení. Je iróniou, že obľúbený časopis kráľovskej rodiny, ju teraz ohovára. Vojvodkyňa je prirodzene plachý človek, ktorý sa snaží, ako najlepšie vie," cituje denník The Mail.