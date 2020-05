Šampión Tour de France sa vôbec nemusí dostať z krajiny: Bude potrebovať výnimku?

Český cyklista Roman Kreuziger má pred sebou rozmanitý plán návratu do súťažného diania. Hneď 1. augusta by rád absolvoval prestížnu taliansku klasiku Strade Bianche, uvažuje o pretekoch Okolo Poľska a v septembri by rád zavítal na Tour de France.

Na prelome septembra a októbra potom prídu na rad ardenské klasiky Valónsky šíp, Liége-Bastogne-Liége Amstel Gold Race.

Práve na najslávnejších etapových pretekoch má 34-ročný rodák z Moravskej Třebovej skúseností na rozdávanie. Už v roku 2009 tam skončil celkovo ôsmy a o štyri roky neskôr pridal dokonca skvelú piatu priečku v celkovej klasifikácii. Celkovo ho čaká už desiata účasť. "Pred sezónou sme sa v tíme NTT dohodli, že Tour de France a ardenské klasiky budú moje vrcholy. Športový riaditeľ Lars Michaelsen mi už potvrdil, že by to tak malo zostať. Na druhej strane tento rok platí, že nič nie je definitívne. Pokojne sa teda môže stať, že ma pošlú na októbrové Giro d´Italia. Vtedy nebudem trpieť alergiami, ktoré u mňa prichádzajú v máji," uviedol Kreuziger pre portál idnes.cz.

Pandémia koronavírusu nenechala kameň na kameni v cyklistickej sezóne 2020. Kreuziger si myslí, že ak sa Tour de France predsa len neuskutoční, bude to pohroma pre svetovú cestnú cyklistiku. "V takom prípade si asi viacerí budeme musieť zháňať prácu, lebo cyklistika sa úplne rozpadne. Nie je to len o našom tíme, ale aj o Quick-Stepe, Astane, Mitcheltone či CCC. Tour je kľúčová. Bez nej by mali viaceré tímy veľký problém zohnať partnerov a vôbec prežiť," podotkol Kreuziger.

Špecialista na kopcovité etapy, ktorý často pomáha najlepším vrchárom v tíme, očakáva veľké výkyvy vo výkonnosti cyklistov na Tour de France. "Bude nám chýbať prax najazdených kilometrov, preto prídu výkyvy. Významný rozdiel bude aj v tom, že sa nebude jazdiť v júnových štyridsiatkach, ale v chladnejšom septembri. Čo sa týka divákov, ak tak rozhodne francúzska vláda, bude sa jazdiť bez nich. Podstatná bude televízia, aby sa ľudia mohli dívať," myslí si Kreuziger.

Skúsený český pretekár, ktorý bol pred časom aj spolujazdcom Petra Sagana v tíme Saxo-Tinkoff, tuší aj možné problémy s príchodom niektorých jazdcov na Tour de France. Problém môžu mať najmä Juhoameričania na čele s úradujúcim šampiónom TdF Eganom Bernalom. "Pelotón Tour môžu ovplyvniť aj problémy s cestovaním najmä u pretekárov z Južnej Ameriky. Práve tá sa teraz stala epicentrom pandémie. Kolumbia zakázala až do 1. septembra medzinárodné lety von z krajiny. Bernal sa usiluje o to, aby mu vláda udelila výnimku na odlet charterom," prezradil Kreuziger.

Napokon pridal názor aj na možný prestup Brita Chrisa Frooma, o ktorom sa čoraz viac hovorí. Štvornásobný víťaz Tour de France sa podľa všetkého už dlho neohreje v tíme Ineos (bývalý Sky), kde dosiahol všetky svoje najväčšie úspechy. "Froome asi už nechce bojovať o post jednotky v Ineose, preto to chce skúsiť inde. Myslím si však, že náš tím NTT nekúpi takého pretekára. Zmysel by mi dával jeho prestup do tímu Israel Start-Up Nation," vyjadril sa Kreuziger. Jeho dvojročný kontrakt v juhoafrickom NTT Pro Cycling vyprší koncom tohto roka. Rokovania o nových zmluvách sa však zatiaľ nekonajú. "Cítim sa dobre, motivácia mi nechýba. Rád by som ešte zostal," dodal Kreuziger pre idnes.cz.