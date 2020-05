Guľa si drží stopercentnú bilanciu: Svojich hráčov vychvaľuje do nebies

Skvelé ofenzívne predstavenie vyšperkované siedmimi gólmi. Futbalisti Viktorie Plzeň v sobotu rozstrieľali súperov z Mladej Boleslavi 7:1 a ich slovenský tréner Adrián Guľa (44) si naďalej drží čistý štít.

Odvtedy, čo vo februári zasadol na lavičku päťnásobného českého majstra, ráta iba víťazstvá. Aktuálne bolo siedme v poradí a druhé po reštarte Fortuna ligy po koronavírusovej prestávke.

"Takto to vyzerá, keď hráčom chutí futbal. Hrali rýchlo a kompaktne. A silní boli aj v defenzíve, čo je veľmi podstatné. Perfektný výkon a zaslúžený výsledok, sme mimoriadne vďační za toto víťazstvo," uviedol Adrián Guľa v rozhovore na webe idnes.cz. Jeho zverenci viedli už v 23. min 2:0 po dvoch zásahoch Aleša Čermáka. Dvadsaťpäťročný stredopoliar po prestávke skompletizoval hetrik, to už Plzeň viedla 5:0. Neskôr bolo aj 7:0 pre favorita, až kým Jiří Klíma v 84. min z pokutového kopu neskorigoval na konečných 1:7 z pohľadu hostí. Skvelý výkon v domácom drese podal aj francúzsky útočník Jean-David Beauguel. Ku gólu pridal aj dve asistencie.

"Je dôležité, že aj hráči stredu poľa sa dostávajú do koncovky. Čermák je na seba náročný, preto sme radi, že si dal aj gólové výzvy. Je skvelé, že v krátkom čase premenil tri šance. Potom šiel dolu z ihriska, lebo zápas odohral v značnej intenzite a veľa toho nabehal," uviedol Guľa na adresu Čermáka. Pridal aj pár slov na adresu Beauguela, ktorý skóroval aj pred týždňom pri víťazstve na ihrisku Sparty Praha 2:1. "Je perfektné, že dáva góly a zároveň pracuje pre ostatných. Beauguel dobre funguje aj smerom dozadu. Pohybuje sa v správnych priestoroch a viaže na seba hráčov súpera. Budeme musieť zase niečo vymyslieť, aby sme boli aj naďalej produktívni."

Od redaktora 02 TV dostal bývalý tréner MŠK Žilina či slovenskej reprezentácie do 21 rokov otázku, či vysokým počtom gólov prípadne neurazili futbalového Boha do ďalších zápasov. Guľa sa len pousmial. "Hrá sa 90 minút a nie je podstatná koncentrácia na skóre a čas, ale na našu prácu. Vždy je dôležité hrať naplno, lebo chalani bojujú o svoje miesta. Skôr by sme futbalového Boha urazili, keby sme hrali na pol plynu...."

Aj česká najvyššia súťaž sa v tomto ročníku dohráva bez divákov na tribúnach, ale v Plzni vyskúšali novinku s nahratými chorálmi fanúšikov z reproduktorov. Púšťali ich počas zápasu, aby na štadióne simulovali futbalovú atmosféru. Čo na to vraví tréner Guľa? "Už po zápase na Sparte som hovoril, že je to lepšie ako ticho. Chorály nám pomohli. Najviac ma však potešilo, že fanúšikovia čakali na hráčov pred štadiónom. Ocenili ich výkon a poďakovali sa im. Bola to pre nich veľká odmena," zakončil Guľa pre idnes.cz.