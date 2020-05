Prezidentka prednesie v NRSR správu o stave republiky: Má sa rokovať aj o úprave voľby generálneho prokurátora

Novela upravujúca výber kandidátov a voľbu generálneho prokurátora, vystúpenie prezidentky Zuzany Čaputovej o stave republiky, ale aj návrh, ktorým má Slovensko získať možnosť uchádzať sa o pôžičky z nástroja Európskej únie, to sú niektoré z tém, ktorými sa majú poslanci Národnej rady (NR) SR zaoberať na ôsmej schôdzi parlamentu.

Do lavíc sa zákonodarcovia vrátia v stredu 3. júna o 13.00 h. Vyplýva to z návrhu programu schôdze zverejneného na webe NR SR.

Novelu zákona o prokuratúre a o rokovacom poriadku NR SR predložili do parlamentu koaliční poslanci. Navrhujú, aby sa o funkciu šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR mohli uchádzať aj kandidáti, ktorí nie sú prokurátormi. Rozšíriť by sa mal okruh osôb a inštitúcií, ktoré kandidátov navrhujú. Prejsť by mali verejným vypočutím na ústavnoprávnom výbore a voľba v pléne parlamentu by mala byť verejná.

Počas ôsmej schôdze má v pléne vystúpiť aj prezidentka. Podľa navrhovaného programu má hlava štátu vystúpiť so správou o stave SR v piatok 5. júna o 9.00 h. Pôjde o jej prvé vystúpenie pred poslancami po nástupe do funkcie.

Parlament by mal v skrátenom legislatívnom konaní prerokovať vládny návrh zákona o mimoriadnych štátnych zárukách. Slovensko by mohlo v prípade jeho schválenia získať možnosť uchádzať sa o pôžičky z nástroja Európskej únie, ktorými by mohlo pokryť výdavky na pomoc trhu práce počas mimoriadnej situácie v dôsledku pandémie nového koronavírusu. V zrýchlenom režime má tiež plénum prebrať novelu zákona o športe, ktorou by sa zefektívnilo použitie finančných prostriedkov v športe v súvislosti s krízovou situáciou či upravila činnosť športových organizácií počas krízy.

Poslanci tiež majú prerokovať Program stability SR 2020 až 2023. Vyplýva z neho napríklad to, že slovenská ekonomika zaznamená v tomto roku najvýraznejší pokles vo svojej histórii. Podpíše sa pod to pandémia nového koronavírusu. Čaká ich aj návrh na zmenu mandátu a na vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl SR v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO do Lotyšska, Litvy a Poľska.

Na programe je aj novela zákona o štátnej cene. Predložil ju do parlamentu koaličný poslanec Jozef Lukáč (Sme rodina). Navrhuje, aby štátnu cenu mohli dostať aj osobnosti za zásluhy v humanitárnej oblasti.

Plénum by sa malo na schôdzi zaoberať aj opozičnými návrhmi na zmenu Zákonníka práce, ktorou by sa zakázal maloobchodný predaj počas nedieľ. Navrhujú to Ján Podmanický (nezaradený) a Marián Kéry (Smer-SD). Podobný návrh predložili aj poslanci ĽSNS.

Plénum by malo prerokovať aj výročnú správu o činnosti Ústavu pamäti národa (ÚPN) za minulý rok, návrh Medziparlamentnej únie a voľbu ich predsedov a tiež návrh vlády SR na doplnenie členov Rady Slovenského pozemkového fondu.