Muž už nevedel čo so sebou: Nechal sa potetovať namodro, nevynechal ani intímne partie

Problémy so sebadôverou riešia ľudia naozaj rôznymi spôsobmi. Príbeh Kanaďana Donnieho (26) z Toronta sa však vymyká všetkému, čo ste do teraz videli.

„V posledných rokoch som sa cítil hrozne mizerne. Nemal som dostatok sebadôvery, vyhýbal som sa ľuďom a žil neustále v strachu,“ povedal o začiatkoch svojej cesty. „Keď som sa už vo svojich problémoch točil príliš dlho, rozhodol som sa všetko zmeniť tak, ako sa mi to páči. Povedal som si, že sa už nebudem skrývať,“ cituje muža web Ladbible. Začal s tetovaním a zrazu zistil, že odtieň farby, ktorý sa mu objavuje na tele, sa mu páči natoľko, až sa do neho chce doslova ponoriť celý.

