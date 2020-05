Sledujte s nami druhý pokus o štart Crew Dragon: Raketa sa odlepila od Zeme

Prípravy na sobotňajší druhý pokus o štart novej americkej lode Crew Dragon s dvoma astronautmi NASA pokračujú, naďalej však nie je isté, či počasie odlet k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) opäť neohrozí ako v stredu.

Informovali o tom spoločnosť SpaceX, ktorej Crew Dragon patrí, a šéf amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).

Štart je plánovaný na 21:22 SELČ. Nepriaznivé poveternostné podmienky na floridskom myse Canaveral zabránili Američanom ukončiť deväťročnú závislosť na ruských kozmických lodiach Sojuz už pred troma dňami. Predovšetkým kvôli hroziacim bleskom v oblasti Kennedyho vesmírneho strediska bolo 17 minút pred plánovaným vypustením rozhodnuté o odklade štartu.

Spoločnosť SpaceX dnes na twitteri skoro popoludní SELČ napísala, že "všetky systémy sú pripravené pre testovací let s astronautmi NASA Robertom Behnkenom a Douglasom Hurleyom. Tímy ďalej sledujú počasie." To v zápätí potvrdil na sociálnej sieti iným tweetom riaditeľ NASA Jim Bridenstine. "Pokračujeme s vypustením dnes. Počasie zostáva výzvou s päťdesiatpercentnou možnosťou zrušenia," napísal. Zhruba hodinu a pol pred štartom internetová televízia NASA, ktorá prípravy k letu naživo prenáša, uviedla, že by v tejto chvíli štart nebol kvôli počasiu možný.

Médiá už v stredu uvádzali, že počasie na floridskom myse sa vie zmeniť veľmi rýchlo a že sa tamojšia obloha po búrke dokáže zmeniť v azúrovú v priebehu niekoľkých minút.