Trump poslal demonštrantom tvrdý odkaz: Čakajú vás "najhoršie psy a najstrašnejšie zbrane"

Jedna z celoamerických demonštrácií vyvolaných smrťou černocha George Floyda sa v noci konala aj pri Bieleho domu, kde sa dav niekoľko hodín mal potýčky s ostrahou. Tá podľa CNN najmenej raz použila proti protestujúcim slzný sprej.

Americký prezident Donald Trump na twitteri ocenil prácu bezpečnostných zborov a demonštrantom pohrozil "tými najhoršími psami a najstrašnejšími zbraňami". Strety s Tajnou službou Spojených štátov (USSS), ktorá je ochrankou prezidenta a ďalších ústavných činiteľov, pred Bielym domom trvali viac ako päť hodín. Davu sa podarilo odstrániť mobilné kovové bariéry a dostať sa až k strážnikom, ktorí boli vybaveni poriadkovými štítmi.

Niekoľko obrancov Bieleho domu utrpelo drobné zranenia, keď sa snažili demonštrantov vytlačiť. Pri jednom z vyhrotených momentov USSS použila slzotvorný sprej. Trump na twitteri strážnikom poďakoval za skvelú prácu a napísal, že všetko pozorne sledoval a že sa nemohol cítiť bezpečnejšie. "Nechali 'demonštrantov' hulákať a kričať, ako chceli, ale keď sa niekto začal správať príliš agresívne alebo vybočovať z radu, rýchlo a tvrdo zasiahli tak, že nevedel, odkiaľ rana prišla," uviedol prezident.

K zásahu ďalej Trump poznamenal, že tajná služba pravidelne a "rýchlo ako kúzlom" striedala agentou v prvej línii, že mladých agentmi nasadenie bavilo a poslúžilo im k ich výcviku a že nikomu sa nepodarilo dostať cez plot. "Ak by sa im to podarilo, privítali by ich tie nejhoršieí psy a najstrašnejšie zbrane, aké som kedy videl," uviedol Trump.