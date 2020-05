Hertha valcuje súperov, zdolala aj Augsburg: Pekarík mal prsty v prvom góle

Futbalisti Herthy Berlín majú po reštarte nemeckej bundesligy výbornú formu.

V sobotňajšom domácom dueli 29. kola zdolali Augsburg 2:0 a po obnovení súťaže zaznamenali už tretí triumf v štyroch zápasoch. V zostave Herthy odohral celý zápas slovenský obranca Peter Pekarík, ktorý sa podieľal na prvom góle domácich.

V 23. minúte Pekarík vystrelil spoza šestástky, no trafil iba spoluhráča Lukebakia. Na odrazenú loptu však zareagoval Javairo Dilrosun a poslal Berlínčanov do vedenia. Po prestávke mohol vyrovnať Marco Richter, keď Pekarík hlavičkou poslal loptu iba pred hráča hostí, no ten ju napálil len do brvna. V závere napokon spečatil triumf domácich Krysztof Piatek. Hertha po reštarte vyťažila v štyroch zápasoch 10 z 12 možných bodov, okrem troch víťazstiev vybojovala aj cenný bod na ihrisku Lipska.

Prvé víťazstvo po prestávke zaznamenal Frankfurt, keď vyhral vo Wolfsburgu 2:1. Naopak, obrovské trápenie zažívajú futbalisti Schalke, ktorí vo štvrtom zápase po sebe utrpeli štvrtú prehru. Tentokrát nestačili doma na Brémy, Werderu podľahli 0:1.

Bundesliga - 29. kolo:

VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1:2 (0:1)

Góly: 58. Mbabu - 27. A. Silva (z 11 m), 85. Kamada

Hertha Berlín - FC Augsburg 2:0 (1:0)

Góly: 23. Dilrosun, 90.+3 Piatek

/P. Pekarík odohral za domácich celý zápas/

FSV Mainz - TSG 1899 Hoffenheim 0:1 (0:1)

Gól: 43. Bebou

Schalke 04 Gelsenkirchen - Werder Brémy 0:1 (0:1)

Gól: 32. Bittencourt