Párik youtuberov si adoptoval chlapca z Číny: Zovrie vám hruď, keď zistíte, čo urobili

Pár youtuberov si adoptoval autistického Číňana, potom si to však rozmyslel!

Americký manželský pár youtuberov vyvolal na sociálnych sieťach pobúrenie po tom, čo oznámil, že adoptované autistické dieťa z Číny odovzdal inej rodine. Informoval o tom spravodajský web BBC.

Myka a James Staufferovci na YouTube zverejňovali videá o Huxleyho adopcii. Kanál, na ktorom rodina zdieľala svoje skúsenosti s novým prírastkom, sledovali státisíce odberateľov. Od roku 2017 uzatváral pár zmluvy so sponzormi a mal z videí príjmy. V utorok však manželia v sedemminútovom videu oznámili, že sa rozhodli štvorročné dieťa, ktoré si adoptovali z Číny v októbri 2017, umiestniť do inej rodiny. Diagnóza autizmu sa u dieťaťa podľa manželov potvrdila až po adopcii. Pár zároveň uviedol, že Huxley vyžadoval osobitnú starostlivosť a mal podľa nich problematické správanie, čo komplikovalo život v rodine so štyrmi ďalšími deťmi.

Rodina si adoptovala chlapčeka a splnila mu všetky priania: Odvďačil sa im tým najhorším spôsobom

Niektorí fanúšikovia mali pre rozhodnutie manželov pochopenie, kritici ich ale obvinili, že dieťa využili k sebapropagácii. Obsah kanála The Stauffer Life, kde boli videá z rodinného života s Huxleyom, bol zmazaný.

Novinárka Sophie Rossová na twitteri uviedla, že ju správa o konaní youtuberov veľmi zarmútila. "Influencerka založila zbierku na adopciu syna, urobila si z toho svoju značku, zistila, že vyžaduje osobitnú starostlivosť, a tajne ho umiestnila do inej rodiny," napísala. Iný užívateľ na twitteri uviedol, že adoptované dieťa nie je pes, ktorého možno vrátiť do 14 dní, keď sa k majiteľovi nehodí.

Manželia začali zdieľať videá rodinného života na youtube v roku 2014 a postupne ich kanál získal vyše 700 000 odberateľov. O zámere adoptovať si dieťa z Číny informovali v júli 2016 a uviedli, že uvažujú aj o adopcii dieťaťa z Afriky.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame My favorite Starbucks barista í ¾í·œí ¼í¿»â€â™€ï¸â˜•ï¸ You hold such a special place in my heart sweet boy! í ½í²š#happyhalloween #halloween2019 #halloweencostume Príspevok, ktorý zdieľa Myka Stauffer (@mykastauffer), 31 Okt 2019 o 12:54 PDT

Agentúra, ktorá adopciu zabezpečovala, im oznámila, že Huxley má poškodenie mozgu, uviedla Staufferová. Po prvotnom váhaní sa ale vďaka viere vraj rozhodli dieťa prijať. Náklady spojené s adopciou mali podľa nich pokryť príjmy zo sponzorovaných videí. Youtuberka tiež požiadala svojich sledovateľov o päť dolárov na pomoc so starostlivosťou o adoptovaného syna.

Video z cesty do Číny za Huxleyom videlo cez 5,5 milióna užívateľov. Rodina následne zverejnila rad ďalších videí o tom, ako sa dieťa začleňuje do rodiny. Staufferová tiež poskytla rozhovory časopisom, ktoré sa venujú tematike postihnutých detí a starostlivosti o ne. V septembri 2019 vo videu oznámila, že Huxleymu bol diagnostikovaný autizmus a podstupuje liečbu. Potom sa chlapec na spoločných videách už neobjavoval a tento utorok pár oznámil, že dieťa definitívne odovzdal inej rodine, kde sa bude mať lepšie. Agentúra sprostredkujúca adopciu podľa manželov neposkytla dostatok informácií o zdravotnom stave dieťaťa a lekári v USA dospeli nakoniec k záveru, že bude vyžadovať väčšiu asistenciu.